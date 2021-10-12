有酒今晚吹︱BabyJohn與梁祖堯陳俞希情同家人　被阿祖一句Hurt親

蔡瀚億（BabyJohn）昨晚現身ViuTV節目《有酒今晚吹》大談與兩位好拍檔梁祖堯（阿祖）和陳俞希（Hailey）的關係，三位由《晚吹—空肚講宵夜》合作到《宵夜燒到過埋夜》，鏡頭前的他們互相鬥嘴感情非常好，不過BabyJohn卻大爆拍攝《宵夜燒到過埋夜》時與他們產生磨擦，更直言：「睇到大家相處唔到嘅地方。」



三位由《晚吹—空肚講宵夜》合作到《宵夜燒到過埋夜》，鏡頭前的他們互相鬥嘴感情非常好。（IG/ @babyjohnchoi）

BabyJohn與阿祖及Hailey拍攝《晚吹—空肚講宵夜》默契十足，亦成為了非常友好的朋友。BabyJohn形容他們的關係猶如家人一樣，亦正正因為這份友誼，令他們接拍《宵夜燒到過埋夜》，感受一下共同生活的滋味。正所謂相見好同住難，BabyJohn說今次的拍攝令他們看到大家相處不到的地方，他重提「鄧謝配」的一集，阿祖的一句狠狠刺痛了BabyJohn的心：「我比較鍾意慢，慢先可以感受到每件事。佢哋真係唔可以慢，過程中會話我慢。『鄧謝配』嗰集，我舀飯畀佢哋，阿祖無喇喇單打我一句，鄧俊文當時攞住隻碟，阿祖話『你要等下，因為佢舀飯個節奏同大家唔同，可能舀半個鐘』。我都係想舀得好好哋，唔想跌啲飯出嚟，因為我覺得好冇禮貌。他嘅說話某程度刺痛咗我個心，我真係唔慢得咩？點解又要單打？」

他說拍攝過程中，大家積聚了疲倦、怒氣和情緒，於是決定近來減少聚會，因為實在見得太密。BabyJohn績指就是因為像家人才會產生這些磨擦：「令大家感覺到原來相處真係唔容易，可能大家都有Hard Feeling。呢排唔好見大家，但慢慢又會話不如聚下，出嚟傾下。」

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