專訪│古佩玲選港姐為完成婆婆心願：佢由我BB嘅時候已叫我參加

古佩玲可算是TVB力捧的女新人，2019參選港姐，當時只得19歲，入行兩年，已有不少演出機會，除了《我家無難事》亦在《開心速遞》演神婆June，更拍完了三套劇未出街，絶對是上位小花。

「有新聞好過冇新聞」古佩玲選美期間，被指突然空降出現，有報指她的父親內地背景雄厚，很不簡單那種，古佩玲表示為了這件事受到很大困擾，她說：「屋企屬於好正常，唔覺得好富有，自己係lucky，我身邊都有人為生活發愁，但覺得有時啲報導誇得有啲大嘅...19歲報名參選，冇諗過一報名就等於將成家擺咗入去，或者要面對咁多嘢。」

可能有人覺得古佩玲一單半單負面新聞就覺得有壓力，想得選美太簡單? 但想深一層其實是娛圈太複雜吧?

古佩玲參選港姐其中一個原因，是婆婆從小到大都鼓勵她選姐，她說：「佢由我BB嘅時候已叫我參加，就算到咗佢年紀比較大嘅時候，佢都問我選咗港姐未呀?佢好記得呢件事，之後佢走咗半年，我就去選喇。」當時選港姐期間，有傳她是突然出現，即使引來不少聯想，但她表示不是大家想像中那麼複雜，她說：「因為到其他佳麗準備緊interview嘅時候，我去咗韓國玩，因為我覺得自己未必去到second in就諗住同friend 散下心，到接到通知我就唔喺香港，收到入second in嘅時候，我係即刻喊，因為我驚影響我讀書，諗好多嘢，我同TVB講畀兩個鐘諗下，到最後覺得呢個機會好難得所以試下。」

古佩玲算是上位速度快，今次在《我家無難事》飾演C ，跟胡㻗、車沅沅有些對手戲，雖然戲份不算多，但對首次演戲的她，原來相當大壓力，出現爆瘡及爛面，她說：「第一次拍劇，咩都唔識，好驚拖慢進度所以我好擔心，導致我感到很大壓力，之後就爆瘡…即是爛面哈哈....那爛面情況太嚴重，嚴重到我返公司化妝，都唔想望著塊鏡，通常化妝師幫妳化妝你會望著那塊鏡，但我是將視線移開，等化妝師幫我化好後，我先夠膽看著鏡。」最後經同劇前輩介紹皮膚科醫生，在面部打針才可以挽救，而拍攝期間還要燈光師悉心打燈，才令古佩玲在畫面上保持美貎。

《我家無難事》為古佩玲首部劇集，為演好角色，她壓力大到爆蒼。

古佩玲選美初時，因為年紀太少，加上有單「富爸爸」的新聞，令她不敢對傳媒表達太多，但經過兩年的磨練，她開始知道這個娛樂圈的玩法，她說：「有時面對嘅問題比較單刀直入，會嚟不及反應，而家知道放鬆啲比較好，而家想多啲人去認識我其他方面，之前選完後，我直頭唔玩IG，因為我怕影響屋企人，想保護佢哋，而家會嘗試多啲。」