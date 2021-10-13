人類群星閃耀時︱Jer柳應廷重生系列最終章　小克：送你最光的歌

繼《狂人日記》和《砂之器》後，MIRROR成員柳應廷（Jer）今日（13日）推出重生三部曲最終章，阿Jer早前透露歌名是七個字的書名，而答案亦於今日揭盅。新歌《人類群星閃耀時》繼續由「物語班底」王雙駿（Carl叔叔）編監、小克填詞，今次更找來Supper Moment作曲。阿Jer飾演過狂人、做過孝子，今世命題是「我愛你，謝謝你」，亦為重生系列畫上句號，小克希望在天昏地暗的打風日，「送你全世界最光嘅一首歌」。



阿Jer新歌《人類群星閃耀時》繼續由「物語班底」王雙駿（Carl叔叔）編監、小克填詞，今次更找來Supper Moment作曲。（IG/ @jeremylaous）

書本《人類群星閃耀時》由奧地利作家史蒂芬‧褚威格創作的歷史傳記文集，讀者在仰望歷史星空的同時，能鼓起勇氣面對屬於自己的精彩瞬間。阿Jer新歌《人類群星閃耀時》今午率先在電台首播，DJ謝茜嘉亦有講解歌曲含義，他經歷一次又一次的輪迴，卻始終無法擺脫宿命離苦得樂。

經歷過多番掙扎與尋覓，才明白首先要學會愛自己：「飾演過狂人、做過孝子，經歷了多次輪迴，和相熟的人物以不同角色輪流出現觸動各種不同情緒，有苦有樂，卻始終無法打破宿命離苦得樂。每一世的角色都是為了體驗各種情緒而設定，而每一個角色都是由自己選擇，我珍惜自己因而快樂，如果我愚弄自己因而痛苦，我其實就是愛。看着天際群星照耀天空，同時照耀心鏡，那一刻明白到，感恩跟自己說『我愛你，謝謝你』」。

謝茜嘉透露Carl叔叔形容歌曲結尾部份是百鳥歸巢，包含物語以及重生系列共5首歌的元素：「阿Jer和監製Carl叔叔溝通，歌詞以及音樂上的設計亦與之前的作品有連繫，Outro部份是百鳥歸巢，重生系列並不只是三部曲，Carl叔叔形容Outro不只是《狂人日記》加《砂之器》，而是包含物語系列共5首歌的元素，以第六首《人類群星閃耀時》作為結尾。」不少樂迷大讚歌曲如藝術品一樣，直言非常感動亦為物話、重生系列畫上最圓滿句號。

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