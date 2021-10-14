男神廚房｜表姐湯洛雯游說入TVB　李子熙不感興趣專注模特兒工作

無線（TVB）即將推出全新飲食節目《男神廚房》，既然節目以男神為主題，當然邀請的嘉賓都是清一色靚仔啦！今日（14/10），TVB便在將軍澳電視城舉行節目拜神儀式，當中湯洛雯的表弟李子熙（Daniel）就獲邀擔任參賽嘉賓，外形出眾的他絕對可以稱得上是男神。

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現年24歲的Daniel畢業於香港公開大學（現名香港都會大學），擁有180cm高䠷身材，再加上其擁有16分之一千里達的混血血統，五官精緻非常帥氣。對於是次參加廚藝比賽節目，他看來不太擔心，事關他事先己經惡補了廚藝，揚言：「煮嘢食呢排都有煮。」表示焦糖燉蛋和意粉是他目前煮得最出色的菜式。

再被問到這個節目叫《男神廚房》，對於男神需要具備什麼條件呢？Daniel就強調內心比較重要：「我覺得最緊要一定係心地善良，同埋有才華。」看來對他來講內心比外形更為重要。再被問到如果節目上需要男神曬肌加分，自己會點做呢？Daniel就強調平日自己有做Gym，看來對自己的身材有信心。

Daniel的IG相都好吸引。（Instagram/@mr.hdlee）

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作為演藝世家一份子，今日又罕有現身參加TVB節目，問是否會跟TVB簽約？Daniel就表示：「依家就冇。（會唔會想嘗試拍劇？）如果有機會都會想嘗試下。」

提到表姐湯洛雯已是TVB一線花旦，問到表姐曾否建議游說加盟TVB？Daniel答謂：「之前都有，但我自己就冇咩意向喺呢方面發展住。」又指自己目前只專注模特兒工作。