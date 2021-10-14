楊冪Angelababy終亮相大型活動　五大流量藝人沉寂數月曝光度驟減

自從「吳亦凡事件」之後，內地娛樂圈動蕩不安，尤其流量明星遭到很大衝擊，數月來幾乎各大晚會以及活動，連微博熱搜都難以見到，相關報道驟減。



8月16日，吳亦凡以涉嫌強姦罪被正式逮捕，內地加大力度整治娛樂圈，流量藝人受到很大衝擊。(吳亦凡工作室微博)

直到最近，幾位流量明星才逐漸有消息。好似昨日（13日），時尚雜誌《VOGUE》中國版舉辦「新篇章之夜」活動，雖然規模不大，但總算有流量明星露面，包括楊冪、龔俊，實在久違。

楊冪的復古造型很驚艷。（微博@嘉行楊冪工作室）

35歲的楊冪多年來一直位於內娛流量頂端，但由7月至今，她公開亮相的活動寥寥無幾，只是偶爾出現在直播間，或者有些拍戲的路透相，期間只有一個《GRAZIA》中國版12周年封面，比起之前少了很多動態。因此，日前的VOGUE時尚活動算得上是近幾個月來稍微大型些的場合。

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同樣一直人氣高企的85後女星Angelababy（楊穎）也短暫沉寂了一排。在8月尾她擔任常駐嘉賓的戀愛真人騷《心動的信號4》完結後，網上關於Baby的討論也逐漸減少，期間她只參加了電競及小型品牌活動，到上月尾才公開亮相「北京國際電影節」開幕式，雖然也沒有太多報道，但總算出現在大型場合，而日前她參與的真人騷《奔跑吧·黃河篇2》也宣布定檔，今日（14日）還有《Harper’z BAZAAR》的十一月刊封面釋出，引起網友熱議。

Baby為《Harper’z BAZAAR》拍攝的十一月刊封面公開後即刻引起熱議。（微博@楊穎工作室）

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而圈中頂流迪麗熱巴近兩三個月更幾乎零動態，絕跡各大公開場合之餘，也沒有拍攝任何雜誌封面。就她10月的公開行程來看，只有兩個品牌活動以及一個品牌直播，其餘時間都在劇組拍攝，或者專心拍戲的緣故，因此沒有太多活動。

熱巴10月工作動態。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

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男藝人方面，肖戰主演的劇集《餘生請多指教》原本定檔9月首播，但肖戰是流量的原因，該劇突然延期。在7月至今，只在9月公開出席了「杭州2022年亞運會倒計時一周年主題活動」，任杭州亞運會公益圓夢大使。

肖戰是杭州亞運會公益圓夢大使。（微博@肖戰工作室）

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新晉流量龔俊的綜藝節目《中餐廳5》正在熱播，不過討論度並不高，近兩三個月以來也基本沉寂，偶爾出席一兩個活動，直到昨日才出席討論度稍高的VOGUE時尚活動。

龔俊有份參與的綜藝節目《中餐廳5》正在熱播，但反響平平。（微博@龔俊工作室）

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由五位流量藝人的工作動態不難看出，內地的「清朗行動」不多不少限制了他們的曝光率，不過最近多位流量藝人逐漸公開出席大型場合，不知道接下來會否有所轉變。