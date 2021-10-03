內地古偶劇男主角後繼無人？　網友詬病顏值演技：分明是古嘔劇

最近內地有多套古裝偶像劇播出，男主角們的顏值遭到網友詬病，從改編劇《君九齡》到《逢君正當時》《花府小姐要出逃》《春來枕星河》等低成本網劇，一一被網友狙擊。



由彭小苒、金瀚主演的《君九齡》改編自希行同名小說，屬於近來的IP劇（指將具有人氣的動漫、小說或者遊戲和歌曲等具有智慧財產權的內容為影視題材進行再創造，改編而成的影視劇），很多網友被古裝扮相絕美的彭小苒吸引，卻被金瀚勸退。劇中金瀚飾演的是一位出身高貴，剛毅專一，玩世不恭又痞氣與智謀並存的武將成國公世子，不過金瀚的樣貌比較粗獷，更適合一些兇狠、霸氣的角色，做起翩翩公子實在有些違和。

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除了這套之外，其餘都是一些小製作古裝，男主角的扮相依然差強人意。譬如由選秀節目《偶像練習生》為人熟知的羅正、董岩磊，現代裝也都是陽光大男孩，但古裝完全暴露出面部特徵。前者因為太瘦，導致兩頰凹陷，顴骨突出，下巴方正，嘴唇又大又厚，還有小小外凸；而後者則有些圓潤浮腫，頭大肩窄，加之演技問題，就更加令觀眾抓狂。

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點擊下圖睇其他幾套古偶劇男主角：

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其實以上的所有男主角，都未滿30歲，古裝扮相只是一部分因素，如果演技過關，相信也不會令網友「怨聲載道」。而由今年年初鄭爽的代孕風波開始，到7月的吳亦凡事件，再到張哲瀚、趙薇等，可謂掀起娛樂圈動蕩，多個官媒至今仍不時出新規整治，限制流量、娘炮形象等。好似近排肖戰、龔俊、楊冪、迪麗熱巴、Angelababy等頂流藝人都甚少露面，不知道是否因此導致古偶劇男主角選角遭遇「滑鐵盧」現象，同去年乃至前幾年相比，無論大製作或低成本的古偶劇都相差甚遠。

對此，網友們都紛紛抱怨道：「救命…我看不下去啊！！！女演員為什麼要受這種委屈」、「這哪裡是古偶劇，分明就是古嘔劇嘛」、「最可怕的是台詞介紹還要講：這是當今第一美男子」等，更有網友曬出多位公認的古裝美男劇照，包括古天樂、嚴屹寬、林志穎、張智堯、任嘉倫等。