賭命夫妻｜最正人妻Luna跑出　係瑜伽高手IG相仲超晒班撞樣周子瑜

由火火和陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》邀請到五對夫妻在一連15集的節目中玩遊戲贏獎金，而五位人妻Maegi、Teris、Ruby、Luna、Rebekah要接受一連串任務爭獎金，當中被扮演PTBF的陳安立（Brian）攻陷、有「最正人妻」之稱的Luna，吸引到網民關注，事關她的外表吸睛，有甜美樣子加fit爆身形，亦算是半個圈中人！



Luna和Brian這一對一見面就已散發出不一樣的氣氛，肥仔亦在旁不斷調侃兩人簡直沉醉於自己的世界。（《賭命夫妻》影片截圖）

5對夫妻中，最年輕的一位太太是現年26歲的Luna（李月兒），她跟29歲的老公匡仔（伍俊匡）是一對，相戀至今已有7年，結婚約1年。Luna在節目中形容自己為「Slash」（斜棟），她畢業於理大的酒店管理學，現時是一位瑜伽導師，有自己的Studio，日文亦達到N2程度。原來她本身也是模特兒兼演員，有不少圈中人都有follow她的IG，現時她的IG有近5000個粉絲，而Luna的IG亦有大量美照，網民讚她某些角度更撞樣TWICE的子瑜！Luna曾演出過港產科幻網劇《異數者》，飾演角色「阿曉」，這部劇集由Luna和徐澤銘（Marcus）、馮浩宸等一班演員生力軍，夥拍邵仲衡及「鬼王」潘紹聰主演，已於今年5月在「黃Viu」上架。

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