黃智雯YouTube新片搜藝人袋超爆笑　馬國明帶大量「丸仔」開工？

不少藝人都有開YouTube頻道拍片，向網民公開展示電視熒幕之外的面貌，黃智雯（Mandy）便是其中一位。昨日（14/10），黃智雯上載短片《突擊搜包包｜小馬芷若再合體｜趙希洛揭發我係接吻高手!?》，演「Madam Kwan」演到上晒癮的她更在片中突擊搜查電視城「可疑人物」的隨身包包！

在《把關者們》中飾演Madam的黃智雯去電視城搵「可疑人物」！（YouTube/@黃智雯Mandy Wong）

第一位被截查的「可疑人物」是馬國明，黃智雯在對方的背包搜出筆記簿、雜誌、記事簿、筆袋、防疫袋：「筆記簿同記事簿？你睇馬國明幾勤力！我記得當年你有個花名叫『簿仔明』，唔記得邊個改，但話你做晒功課，每集每個分場都會用寫低，你係咪每套劇一本記事簿？」馬國明承認一劇一記事簿之後，便直指這樣做有原因：「人人用電話、點解我仲用記事簿？如果電話冇電點算呀，電話壞咗又點算呀，啲記事簿係寫返工Rundown、同埋寫低每日做啲咩嘢。」而黃智雯最後更搜出大量「丸仔」！

點擊下圖睇睇馬國明啲「丸仔」其實係咩：

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之後，黃智雯又截查了好姊妹趙希洛，可是趙希洛卻反客為主搜查黃智雯的包包，更發現手袋中除有香水，還有漱口水和大量香口糖，搞到趙希洛忍不住笑說：「香水咁大支，用嚟扑人」、「你好臭咩」、「你真係好多接吻戲」，而黃智雯亦為此哭笑不得：「因為我驚同我拍戲嘅人有臭汁味，我就用香水嚟噴佢哋。」