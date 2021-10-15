啦啦隊女神巫苡萱慘遭多次性騷擾！瘋狂粉絲潛入休息室做出恐怖事

35歲台灣女星、啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，憑著甜美臉蛋和火辣身材，經常大方分享傲人曲線，廣受一票粉絲喜愛，被封為「啦啦隊女神」。擁有姣好外貌的她，近日上節目自爆曾多次被性騷擾，就連自己穿過的絲襪都被鎖定，讓她驚嚇不已。



巫苡萱近日和梁赫群、楊皓如一起上《同學來了》節目，探討各行各業的眉角及潛規則。期間，巫苡萱自爆因工作關係曾多次慘遭性騷擾，其中有一次最讓她印象深刻。

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巫苡萱當時她和團員到旅遊展工作，穿著清涼的服裝熱舞暖場，因為和觀眾距離較近，都會穿著絲襪及安全褲避免走光。

當天工作結束後，巫苡萱急忙離開，事後才發現有東西遺漏在休息室，決定調頭回去拿。豈料回到現場後，驚見竟有粉絲蹲在垃圾桶旁，撿她們換下的絲襪，讓巫苡萱驚嚇不已。

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