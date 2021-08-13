鬼月盂蘭節遇恐怖靈異經歷！啦啦隊女神半夜遭黑影纏身：係咸濕鬼

農曆七月是個充滿禁忌的月份，台灣啦啦隊女神Yuri（陳怡叡）日前就分享，有一陣子因為工作忙碌，總是不對勁的頭暈目眩，且常感覺看到不明物，就連睡著以後也常常詭異尖叫。某天晚上，她夢見有個影子從她腳底爬上身，嚇得去找專業老師幫忙，結果她一句話都還沒說，師傅就突然開口：「妳被色鬼壓！」



據《ETtoday星光雲》報導，Yuri日前分享自己的親身經歷，透露有一陣子總是覺得身體特別疲勞且精神不濟，還以為是因為工作忙碌，便沒有想太多。直到某天起床後，發現身上多了許多不明瘀青，白天出門曬太陽也會突然暈眩，還會不自覺地盯著住家對面的廢墟一直看，才感覺不太對勁。

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後來，一名女性友人到家裡借住，隔天起床後告訴她，前一晚她詭異尖叫，還不停自言自語，且怎麼搖都搖不醒；某晚，她又清晰夢到有個影子從她腳底爬上身，醒來後就決定去找老師，結果對方一看到她就立刻開口「妳晚上被色鬼壓！」並點出，因她總是晚歸，才會在回家的路上被纏上。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】