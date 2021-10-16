中國好聲音 | 李克勤戰隊伍珂玥全程唱廣東歌　翻版周慧敏贏冠軍

內地歌唱真人騷《中國好聲音2021》，終於來到冠軍爭奪戰，四隊戰隊五位學員，在比賽中使盡渾身解數，除了學員的歌藝和臨場表現外，亦考驗導師跟學員之間的合拍及磨合，由第一階段的合唱，以至學員獨唱，最後第2名學員互相PK，至於鹿死誰手，下文為大家揭曉。

伍珂玥外貌如周慧敏，百分百人靚歌甜。（影片截圖）

比賽第1階段，由四隊戰隊的導師，分別跟學員合唱，第一隊上陣的是李克勤戰隊，他跟伍珂玥和賀三以粵語合唱《月半小夜曲》，三人合作無間，歌聲動聽，第二隊上場的是李榮浩和王靖雯唱《Melody》，王靖雯一如以往的帶點怯場感，但仍無阻她的發揮，至第三組登場的陳文非及導師廖昌永，唱出《父親的草原母親的河》，這一隊藝術感十足，歌藝出色。不過最有感覺、最合拍的一隊，卻要數到汪峰戰隊的姚曉棠，以性感吊帶裙亮相，合唱《當我想你的時候》，讓人聽出耳油，最終第一階段最高分數的是王靖雯及陳文非。

賀三自彈自唱，卻首名被淘汰。（影片截圖）

第二階段獨唱，由學員互相PK，第一位出場的是賀三，用結他自彈自唱《耶利亞女郎》。之後到王靖雯出場，唱出《以後別做朋友》，開始回復自信，亦獲得甚高分數，至陳文非獻唱《Besame Mucho》，由於三人中只得兩人可以晉級，經統計後李克勤戰隊的賀三首先出局。姚曉棠 《一顆星的夜》，第2位淘汰。最後出場的是李克勤戰隊的伍珂玥，她由盲選開始已經用廣東歌比賽，而她獻唱陳慧嫻的《飄雪》，最終陳文非被淘汰，剩下王靖雯及伍珂玥，進入最終對決。

姚曉棠台型十足。（影片截圖）

李克勤戰隊伍珂玥全程唱廣東歌。（影片截圖）

王靖雯贏得亞軍，雖敗猶榮。（影片截圖）

姚曉棠外貌比歌藝更出色。（影片截圖）

冠軍對決所有分數歸零，一戰定勝負，王靖雯唱出原創歌曲《祝賀》，超水準發揮，相當出色。她的對手伍珂玥，以周慧敏歌曲《最愛》迎戰，標緻面孔，配以雪白紗裙，頗有周慧敏的影子，跟王靖雯的中性打扮形成強烈對比，最終伍珂玥贏得總冠軍，廣東歌在內地歌唱比賽不用再陪跑。

下圖有伍珂玥靚相：

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下圖有姚曉棠靚相：