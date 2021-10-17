蕭敬騰首談愛犬「弟弟」過世　直播介紹家裡新成員橘貓「威牙」

台灣金曲歌王蕭敬騰（老蕭）日前（14日）新歌《彼得潘》上線，晚間在微博開直播，狂吸460萬人在線觀看，而熱愛毛小孩的老蕭這首次拍攝MV遇上橘貓、進而收編，目前累積養5隻貓、5隻狗，他昨首度吐露愛犬「弟弟」去年過世，眼中滿滿不捨，也讓粉絲心疼。



他透露去年愛犬「弟弟」病逝，談到弟弟前任飼主沒有好好照顧，導致弟弟內臟狀況非常不好，身體也變形，當時他收養時就被醫生宣告大概只能活到6歲，不捨和難過表示：「很辛苦的孩子。」

老蕭也介紹了家裡新成員「威牙」，是隻6個月大的健康橘貓，他邊抱邊不斷直呼：「超可愛！」據悉，威牙是老蕭在拍攝MV時遇到的，而威牙也是家中毛孩中唯一的男丁，在大陸收編毛孩，返台是否也會帶回來？所屬喜鵲娛樂表示：「會喔，等檢疫，已經是家人了。」

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