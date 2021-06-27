蕭敬騰赴大陸工作想念家鄉　心繫台灣疫情低調捐醫療物資

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-27 23:45

台灣金曲歌王蕭敬騰目前雖人在大陸工作，仍心繫台灣疫情，有消息傳出他低調捐出大批醫療物資，所屬喜鵲娛樂回應：「五月底疫情一升溫，喜鵲為實際了解需求，第一時間就聯繫北市跟新北市相關單位，迅速提供醫護人員最迫切需要的防護衣、隔離衣，並且持續關心疫情所需，希望能給到第一線的大家打氣以及實質上的幫助。」

據悉，台北市聯合醫院的護理師5月收到一批防護衣，拆箱後發現受贈者為「喜鵲娛樂」，第一時間聯想到就是老蕭送的，直讚「一想到是偶像送的防護衣，穿起來有種特別的溫暖」；喜鵲娛樂也表示：「關心是持續的，最重要的是盡力幫助需要的人，我們會持續關注需求，盡力協助，這本來就是應該做的事，相關細節就不多做說明。大家辛苦了！我們一起加油，戰勝疫情！」

老蕭穿上「homesick」（想家）字樣的T恤，表達思鄉之情。（IG截圖）

而近期老蕭今於社群分享家中毛孩的照片，寫道「還要多久」，似乎是想家了，就連運動也穿著「homesick」（想家）字樣的T恤，讓不少粉絲也留言「毛孩們想死你了」、「大家想爸爸了」；至於老蕭何時回來？所屬喜鵲娛樂表示：「工作一直都在進行中，目前還沒有確定的時程。」

相關文章：蕭敬騰、林宥嘉、方大同、林俊杰、陶喆…5位才華型男歌手小秘密

+ 22 + 22 + 22

延伸閱讀：

放閃不到一天就被爆當小三！珉娥激動護愛圈外男友

艾薇防疫入廚遭燙傷 網建議「專心唱歌就好」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】