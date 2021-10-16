我家無難事．全劇評｜十年如一滲「老土」　TVB係時候改變啦

無綫（TVB）劇集《我家無難事》第1-25集全劇評



《我家無難事》收視徘徊於19-20點之間，數據層面來看只能說是勉強合格，而網上也不乏觀眾批評劇情「連阿媽都覺得老土」。



《我家無難事》一類的溫情小品一直是TVB的「拿手好戲」，例如《絕世好爸》、《流金歲月》，又或是《真情》、《愛回家》系列等都是以家庭為出發點，探討人與人之間的關係，睇完令人心頭湧出一股暖流。在「舊時」同類型劇集都能帶起一股追劇熱潮，準時收工回家「電視汁撈飯」，但為什麼現今觀眾意見會兩極化？某些上了年紀的觀眾會形容《我家無難事》寫實、溫暖，但年輕一群卻指它不合時宜，「睇唔落」。

溫情劇一定要有嘅大團圓結局。（《我家無難事》截圖）

睇劇十分講求「代入感」三個字，例如大家睇愛情故事時時候，在劇情中浪費的氛圍、情節、環境下，會不自覺地將自己投射於其中，繼而代入了「如果我係男／女角色就好啦」的憧憬，睇《魷魚遊戲》又會代入其中，讓人產生「自己係參加者之一」的幻想，這種代入感就正是吸引觀眾，令人沉迷的原因之一。

日光日白咁猛鬼。（《我家無難事》截圖）

《我家無難事》的劇本是水準之上的，透過劇中一家之主鮑起靜（飾羅美蘭）之死引出家人之間的問題，再講他們如何修補關係，最後大團圓結局，完成了鮑起靜一直以來的心願 ──一家人齊齊整整、開開心心。故事簡單，但卻十分寫實，沒有三、四、五角戀，亂搞男女關係、飛簷走壁、明爭暗鬥又精神分裂。不是說劇情反覆、高潮疊起不好，而是走寫實路線更考編劇的功力。

呢一幕係為數不多，運鏡比較有機心嘅。（《我家無難事》截圖）

之所以評語會呈兩極化，是因為運鏡依然停在十多廿年拍法，欠缺細膩度，拍幾秒全身畫面然後就幾秒半身畫面，之於兩個人對話就面對面，近鏡拍完A說話就拍B，予人一種一成不變的感覺。

嘗試拍得細膩啲就會好睇好多。（《我家無難事》截圖）

其他劇都是用這種拍法，為什麼又沒有問題？只此一個原因當然不足以成為問題，有年輕觀眾覺得劇情「老土」，可能是因為他們並沒有經歷過劇中角色正在經歷的事，未經歷過家人去世，就不會明白車婉婉（飾郭得寶）的痛苦，未試過失婚、生意失敗，又怎會知道馬德鐘（飾郭得勤）的徬徨無助？可是說《我家無難事》成是因為寫實，敗也是因為劇本寫實。

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