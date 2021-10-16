我家無難事｜劉思希唔覺自己被定位醜女　入行十年冇諗過放棄

不經不覺藝人劉思希今年原來已經入行第十年了，這些年走來她拍過不少劇集，雖然沒有比較突出的代表作，但其在多部劇集中飾演的「醜女」角色卻令觀眾印象深刻。在演藝事業過程中她的確面臨許多挑戰同辛酸，但她完全不感到害怕，還揚言自己「幾捱得」，更因熱愛演藝工作她選擇不放棄繼續努力向前行，只想做好每一個角色給觀眾欣賞「其實我沒有什麼宏大的志願，只希望自己一年比一年好，一步一腳印。」

劉思希今年原來入行十年了。（劉思希微博圖片﹑影片截圖）

2011年參加《香港小姐》入行的劉思希，一開始只獲安排在娛樂新聞台做主播，但隔了兩年之後她才嘗試參與劇集拍攝，在《戀愛季節》中出演中學生一角，隨後陸續都有拍攝劇集，但產量就不是太多，幾乎一年只推出一部劇而已。直到2017年《迷》播出，她在劇中飾演醜女「肖小紅」才令大家認識，之後在劇集《丫鬟大聯盟》又以醜女印象示人，最近熱播的劇集《我家無難事》又再飾演醜女，一而再再而三演醜女，難道在角色上已經被定位？

劉思希多演「醜女」角色。（影片截圖）

《我家無難事》又再飾演醜女。（影片截圖）

對於多次被安排飾演醜女色，劉思希強調不覺得自己被定位，在接受訪問的時候表示：「其實我不覺得自己被定位醜女的，因為我覺得我每一個角色都係幾好玩幾搞笑的，而且好多時候是我自己選擇去醜化自己。好多時候，其實劇本並沒有刻意要求，反而我自己願意通過醜化自己而令到角色更加立體鮮明，我覺得演員就應該要這樣，完全放下自己，去成就角色，所以每一次收到劇本，我都會去思考如何令到自己的角色更加豐富有質感。」如此認真對待自己的工作，劉思希絕對是一位好演員。

劉思希表示不覺得自己被定位演醜女。（劉思希微博圖片）

眼見她在微博表示自己入行十年學習到不要介意辛苦，甚至磨練出「幾捱得」的精神，被問到此時此刻還有沒有鬥心從事演藝工作或未來想達成甚麼目標？劉思希表示：「其實我一直都很喜歡拍戲，因為拍戲真係可以讓我做好多平時不會做到的事。所以如果你比我選擇，我是希望能夠一直去做這一行的，也不是為了什麼獎項或名氣，純粹是因為這是自己喜歡做的事。」

在圈中有「最強學霸」之稱的她，其實自己有開設一間活動策劃公司，所以在演員與老闆之間她拿捏得好表示：「我在生意方面也需要顧及生意夥伴的利益，所以我需要拿到個平衡，如果說在演藝這方面的目標，我從來的目標都不是獎項和女主角，我的目標是希望每一次的演出都能夠遇上很有挑戰性的角色。」

劉思希只愛演戲，從來不視獎項或名氣為目標。（劉思希微博圖片）

經常聽人講娛樂圈工作是非常現實的，十年間走來劉思希嘗盡許多辛酸， 聽過許多難聽說話，令她感到非常不開心。但自認個性樂觀的她，又非常喜愛演員這一份工作，她都選擇忍氣吞聲：「我當然聽過好多打擊的說話啦，初初入行真的會有點不開心，但我這個人比較樂觀，不開心的事情能夠好快消化到，其實如果一個artist在這個行業十年就證明了這個人是經得起閒言閒語的，不然我們不可能走到現在。」揚言家人反而比較擔心她。

劉思希表示自己個性樂觀，好快會自己消化不開心的事。（劉思希微博圖片）

而因為演員身份關係，劉思希表表示曾在傾談生意的時候受到他人質疑：「試過談生意時，遇過對方對我公司有質疑，覺得我是個花瓶，不適合合作，最後我們用效率同成果說服對方，對方最後說:『你們TVB的人真的很捱得』我話係㗎，我可以捱夜拍戲，也可以捱通宵幫你完成proposal。」看來十年演藝工作訓練了她「永不言敗」的精神，希望劉思希在影視圈能有更上一層的成就。