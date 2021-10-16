賭命夫妻︱節目尾段埋藏正面訊息　火火獲讚「稱職婚姻輔導員」

由火火和陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》邀請五對夫妻玩遊戲贏取獎金，節目組安排PTGF與五位人夫在遊艇大玩挑逗遊戲卻被指踩界，當中人妻Teris更玩到怒摑老公Dennis直指：「好失望，破壞咗咁多年嘅信任。」事後，主持火火與兩位坐低傾訴，更道出兩位之間的問題與矛盾，不少網民直言火火可以做婚姻輔導員，亦從他的說話中獲得正面訊息。



Teris先從後擁抱老公Dennis，再用屁股磨擦對方背部，其後出動食軟糖攻勢。他們愈貼愈近，Dennis亦一直沒有叫停，最後二人更咀嘴數秒。（影片截圖）

火火引導Teris和Dennis說出玩遊戲後的真實感受，Dennis指沒有生氣和介意老婆摑了自己一巴，並為事件作出解釋：「我嗰刻係食緊糖，都係慢慢吸入去，其實需要反應時間。例如揸車有咩意外，有人撞埋嚟，都要0.5秒、1秒先有反應扭軚，嗰一刻冇可能有咩互動。」Teris接受老公的解釋更直認自己有盲點：「開頭摑完都覺得自己冇問題，但講到會唔會係食糖問題，我原來有啲盲點睇唔到，咁樣對佢好似有啲唔公平。」

火火隨後道出他們相處存在的問題，就是沒有聆聽對方的想法和需要。（影片截圖）

火火隨後道出他們相處存在的問題，就是沒有聆聽對方的想法和需要：「伴侶講最真切感受，點解唔先聆聽，試下用佢角度去諗件事，處理佢感受先。你（Dennis）仍然堅持自己睇法冇理過佢，佢講咗佢嘅感受，停一停，做咗佢開心嘅事先。溝通唔係辯論，係大家互相了解達到舒服關係。」火火的一番說話緩和了Teris和Dennis陷入的僵局，更有人大讚火火是一個稱職的婚姻輔導員。

火火的一番說話緩和了Teris和Dennis陷入的僵局，更有人認為火火是一個稱職的婚姻輔導員。（影片截圖）

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賭命夫妻︱Dennis食軟糖錫埋冇叫停 老婆嬲爆怒摑對方：好失望