賭命夫妻︱Dennis食軟糖錫埋冇叫停　老婆嬲爆怒摑對方：好失望

由火火和陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》邀請五對夫妻玩遊戲贏取獎金，昨晚（15日）播出的一集，五位人夫與PTGF在遊艇大玩挑逗遊戲，人夫蒙着雙眼接受PTGF的一切引誘，只要沒有叫停即可獲得2,000元獎金。遊戲期間，五位人妻在老公不知道的情況下登場，並取代PTGF的位置繼續挑逗對方，當中Dennis太太Teris更玩到怒摑老公，哭着離場直言：「好失望，破壞咗咁多年嘅信任。」



Teris先從後擁抱老公Dennis，再用屁股磨擦對方背部，其後出動食軟糖攻勢。他們愈貼愈近，Dennis亦一直沒有叫停，最後二人更咀嘴數秒。（影片截圖）

遊戲期間，Teris先從後擁抱老公Dennis，再用屁股磨擦對方背部，其後出動食軟糖攻勢。他們愈貼愈近，Dennis亦一直沒有叫停，最後二人更咀嘴數秒。Teris一怒之下掌摑老公，情緒激動離場。她向工作人員哭訴指對Dennis非常失望：「清醒冇飲酒嘅情況同一個女仔Kiss，仲有互動，差在條脷未伸出嚟，我個人開始震。好似平時錫我咁錫一個女仔，平時落酒吧飲酒，有幾多嘢我睇唔到，我好失望。」

逐格睇Dennis與Teris玩食軟糖：

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Teris情緒激動並充滿失望和憤怒，火火決定與兩位傾訴他們之間的問題。Teris說感受到接吻時，Dennis有作出互動因而感到非常失望：「最介意係我錫佢，想挑起佢底線。我同佢互動，佢真係畀互動我，我感受到佢個嘴同我有互動，嗰一刻我身份係PTGF，佢都唔識Say No。嗰一巴係好失望，破壞咗咁多年嘅信任。」

Dennis亦有就事件作出解釋：「我嗰刻係食緊糖，都係慢慢吸入去，其實需要反應時間。例如揸車有咩意外，有人撞埋嚟，都要0.5秒、1秒先有反應扭軚，嗰一刻冇可能有咩互動。」不過他的言論卻引來網民鬧爆，直指他歪曲常理：「揸車0.5秒反應同食糖都可以拉埋一齊講，點都話自己冇錯。大佬呀！第一秒食糖都知會有機會錫到啦！玩嘢咩」、「食糖食到錫埋，都重可以自己笠水，老婆嬲都好應該下話」、「老公出軌因為第三者勾引，個仔反叛就係隔離同學教壞，點解唔將個問題責任放返落自己到？」

Teris說感受到接吻時，Dennis有作出互動因而感到非常失望。（影片截圖）

對於不少網民叫他們離婚，Teris亦在IG上載黑白色合照指自己傻傻地愛着Dennis：「暫時宣布RIP，好多網民都叫我哋『離婚』，離婚我咪好傷心囉。大家都知道我係喊包，好容易喊，離婚咁大件事，應該哭到1公升眼淚，但我真係傻傻地愛着呢個男人。連登嘅朋友仔，我有睇晒你哋嘅留言㗎。你問，我答，最多人問嘅10條問題，我將會逐一解答大家」。網民看後不禁疑問：「你老公有咩好？你有咩唔好？可以咁忍對方。」

對於不少網民叫他們離婚，Teris亦在IG上載合照指自己傻傻地愛着Dennis。（ IG/ @teris_tsai）

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