把關者們．大結局︱C君大陣仗向陳自瑤求婚　終於抱得美人歸

無綫（TVB）劇集《把關者們》今晚（16/10）大結局，隔籬台ViuTV播出2022年節目巡禮的時候，這邊廂TVB就一連播足兩小時滿足一班忠實支持者。



郭子豪（飾高偉）好搶鏡。（《把關者們》截圖）

今晚劇情主要為各條故事線作結尾，反派海俊傑（飾彭應輝）終於罪有應得，在海關臥底馬貫東（飾岑偉業）的安排下，最終被王敏奕（飾溫芷祺）槍傷並被袁偉豪（飾海鋒）制服拘捕，反派郭子豪（飾高偉）亦一同被捕。

袁偉豪和王敏奕呢一pair都好睇。（《把關者們》截圖）

反觀袁偉豪和王敏奕的一段情似乎就並沒有開花結果，在一次慶祝晚餐中王敏奕主動向袁偉豪表示自己暗戀他已久，但男方就只以沉默應對。另一邊廂陳家樂（飾陳家興）在劍撃訓練場遇到劉佩玥（飾方晴朗）的奶奶後，也答應了她永遠只做劉佩玥的好朋友。

丁子朗（飾葉競安）同劉穎鏇（飾畢庭菲）終於變成戀人。（《把關者們》截圖）

劉穎鏇（飾畢庭菲）和孔德賢（飾卓嵐）就扮男女朋友欺騙丁子朗（飾葉競安），最終也令到丁子朗鼓起勇氣向劉穎鏇表白。觀眾最期待的，莫過於是陳自瑤（飾葉佳安）和C君（飾馬彪）的發展，在最後一集中，C君出動了好友安排一個浪漫的求婚，自彈自唱「求你嫁我、唔慌係錯……全人類都合我嫁得過……」還向陳自瑤說：「你幫我成為一個稱職嘅男朋友，希望你仲可以幫我成為一個稱職嘅好老公。」終於抱得美人歸，大團圓結局！