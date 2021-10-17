童你一起長大了｜朱敏瀚孖張潔蓮重現24年前一幕　細個原來勁靚仔

無綫早前播出全新綜藝節目《童你一起長大了》，並由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持，首集講述了周星馳、龍炳基與朱茵昔日主持兒童節目的點滴，又有譚玉瑛姐姐的陳年珍貴水著Look。今晚播出的第二集就以「童尋無限可能」為主題，繼續為觀眾盤點歷年兒童節目經典角色之餘，還找來當年的「呼拉圈小人類」陳歷恒分享其呼拉圈世界之路，蓋世寶更乘機向譚玉瑛「挑機」。

《童你一起長大了》由譚玉瑛、黎芷珊、蓋世寶主持，每集都談及一些「舊時」兒童卯目發生過的人和事。（《童你一起長大了》截圖）

今集驚喜位，是去年的「飛躍進步男藝員」得主朱敏瀚，小時候已生得一表人才的他，原來於24年前曾當選「最英俊小王子」，真是超級靚仔，穿上西裝仔成個小紳士咁樣，他接受了當年兒童節目主持張潔蓮訪問。今次朱敏瀚現身《童你》錄影廠，並孖張潔蓮重溫昔日經典場面，如今已長大了的朱敏瀚與當年一樣靚仔，而張潔蓮的樣子過了24年更是完全沒有變老。朱敏瀚今日亦有於他的IG分享兩張靚相並留言表示：「竟然可以重演24年前的一幕，就是這個小獎杯，成就了往後的路。我長大了，張潔蓮姐姐仍然青春。」

另外，當年經典兒童節目角色「叉燒包」黃智賢與「漢堡包」梁詠琳亦有亮相，沒有訓練班根底的黃智賢，透露當年全靠兒童節目及青少年節目主持的多方位實戰經驗，才為其演藝路奠下良好基礎。他又爆料指真正的兒童節目「爆Show王」並非譚玉瑛，而是另有其人。而十多年前已返回美國生活的梁詠琳，則透過視像與昔日拍檔重聚；鏡頭所見，梁詠琳好像比以前更後生，令人驚嘆一眾兒童節目女主持為何如此保養得宜。本身中文是「有限公司」的梁詠琳，更會在節目中大談當年拍攝節目遇到的種種困難，及如何向拍檔黃智賢求助。