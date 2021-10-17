江嘉敏新造型驚為天人！盤點TVB女神短髮相 有人似BLACKPINK Lisa

女生剪短髮近年已是不少見的趨勢，而且那種短並不止是及肩的短，而是短去到耳仔附近的長度。最新一位女藝人剪短頭髮，便是TVB的江嘉敏，她在IG寫道：「起初剪完真係好唔慣，洗頭吹頭梳頭都soap~一聲搞掂。但剪嘅時候其實一啲唔開心都冇，亦都冇流到眼淚。」原來她今次是為了新劇造型要剪頭髮，雖然她表示自己對此很興奮，但其實都幾大犧牲！

江嘉敏長髮look。（IG@kaman_kong）

江嘉敏最新短髮look。（IG@kaman_kong）

上文都講到，近年不少女藝人都不介意自己是短髮look，而TVB中最令人有深刻印象當然是上年的視后蔡思貝，在港姐競選時，長髮的蔡思貝已深得觀眾歡迎，直至2015年拍攝劇集《衝線》，蔡思貝為配合劇中造型狠心剪掉長髮打造爽朗女性形象，結果觀眾更加受落，其後參演的《鐵馬戰車》、《踩過界》及《機場特警》中，她亦以清爽短髮造型登場。

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上年無綫劇《那些我愛過的人》中飾演林文龍女兒的蘇皓兒Chloe。Chloe出道初時均以長髮Look示人，更因為散發仙氣而有「翻版周慧敏」之稱。但自從近年剪短頭髮之後，Chloe的人氣不跌反升，比起當年與Dear Jane一起拍攝的「邊度都有陽光」廣告更受到觀眾和網民關注，

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