星空下的仁醫｜劇集美女如雲　三位近年港姐最搶眼

台慶劇《星空下的仁醫》今日正式首播，又是一套無綫拿手好戲的醫療劇，加插大量錯綜複雜的感情線，又有催淚的動人位，無疑是想複製近年《on call 36小時》和《白色強人》的成功。

《星空下的仁醫》的故事大綱是由二十年前一宗手術講起，這場手術令兒科專科實習醫生況叢昕（馬國明飾）與許甘楓（鄭嘉穎飾）決裂。時日過去，叢昕當上頂尖醫院的小兒外科顧問醫生，並與任職二線醫院的甘楓因一宗肝臟移植手術再次碰頭。叢昕施計令甘楓加入其精英團隊，再找上心胸肺外科醫生章以芯（鍾嘉欣飾）、外科主管麥海琪（周家怡飾），為興建兒科中心鋪路。經歷一個個病童的生死故事，叢昕與甘楓也逐漸解開心結。此時，小兒外科醫生文柏熙（羅子溢飾）、麻醉科實習醫生連卓盈（張寶兒飾）發現當年的手術牽涉重大醫療失誤，慢慢地將真相揭開！

一套好的醫療劇，最重要當然是描述手術的過程，今次大部分有份入手術室的演員都早已上堂「學嘢」，相信不會太馬虎。而TVB的特色就是加插一堆感情線，就算是剛剛播完的《把關者們》也是一堆感情線，嚇死人！不過，感情線如果安放得好，絕對是一套劇集的畫龍點睛之處，而一條感情線要成功，除了細膩地描繪之外，一個靚女演員絕對有助觀眾入戲！《星空下的仁醫》中，靚女演員有好多，以下就列出十位女神級別，其中八位都是選美出身，而三位近年參選港姐的女藝人可以說是最大亮點，分別是何依婷、伍樂怡和王菲！

終於可以喺電視再見到鍾嘉欣！（劇照）

事隔三年再於TVB跟觀眾，鍾嘉欣擁有強大的觀眾緣，相信會是收視的強心針，2003年獲得《溫哥華華裔小姐競選》冠軍，2004年，獲得《國際華裔小姐競選》冠軍後入行，在娛樂圈之路可以說是順風順水。

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何依婷今次飾演小兒外科駐院醫生。（劇照）

何依婷今次飾演小兒外科駐院醫生，今年何依婷有兩套台慶劇有份，除了《星空下的仁醫》外，還有在《十月初五的月光》中有非常重的戲份，明顯被公司看重！

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羅毓儀飾演註冊護士：

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周家怡飾演外科醫生，與馬國明有感情線

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