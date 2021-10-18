換命真相首集劇評｜追看性十足　譚俊彥隱藏極大秘密？

無綫（TVB）台慶劇《換命真相》今晚（18日）首播。故事採用倒敍形式，講述譚俊彥（飾演時光）穿越到過去，為求拯救未婚妻鄧佩儀（飾演張旻）和細妹蔣家旻（飾演歐陽家純），以及改寫大樓倒塌，奪去五條人命的結局。首集沒有廢話，譚俊彥一出場已經回到了過去，卻又不時露出馬腳，惹起包租公朱敏瀚（飾演朴寶劍）的質疑。到底譚俊彥能否力挽狂瀾，又會何時才被朱敏瀚揭穿真面目，單是這兩個懸念已非常吸引。而首集節奏亦十分明快，單刀直入，很快抓住觀眾注意力。

第一集就咁爆！（劇集截圖）

而首集是以鄧佩儀、蔣家旻、劉佩玥（飾演楊紫山）佔最多戲份。三人在舊友陳庭欣（飾演朱筱筱）的葬禮上重遇，故友要求她們要共同經營咖啡店一年，才可繼承遺產。到底為何要她們繼承遺產，以及為何出身貧寒的陳庭欣會擁有這麼多遺產，另外朱敏瀚又是否是陳庭欣的情人，上述懸念都十分吸引，亦滲入了情感元素，令故事更豐富。可以話，加上譚俊彥會如何改寫過去的這條故事線，首集追看性會有7至8分，幾乎沒有悶場。

又係呢間大屋，TVB成日都用。（劇集截圖）

不過，雖說譚俊彥是為了阻止大樓倒塌，救回五條人命，才這麼甘心命抵力圖改寫結局。他嘴裡不斷強調：「我要救返嗰五條人命！」好似英雄主義上身咁，都幾搞笑。蝙蝠俠都係因為目睹父母被槍殺，立志鍛鍊自己，將心理陰影轉化成勇氣，先去拯救高譚市。如果譚俊彥單純因爲正義感，就有點奇怪，或者劇集後期會給觀眾一個解釋。

好瘦呀佢。（劇照）

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