傳梁思浩返TVB主持J2探靈節目　自嘲似尼斯湖水怪：拭目以待！

無綫（TVB）為迎接下月台慶嚴陣以待，有傳C君入主J2台做創意總監後，節目表將有大變動，下月有多套綜藝節目上架，其中包括TVB較少製作的靈異節目，取景地點更在電視城，絕對有新鮮感。

據指J2台新綜藝《搵鬼去電視城》會在電視城探靈，尺度頗大，今日（19/10）有消息指，TVB有意搵舊將梁思浩擔任主持一職。梁思浩自2004年離開TVB後，一直為有線電視主持《怪談》，成為代表作，不過思浩今日接受《香港01》訪問時說，已向《怪談》請辭，但未有承認回娘家。

梁思浩8月開過兩場《鬼話連篇梁思浩朗讀會》，之後想在東南亞地區搞巡迴。（IG＠leung_sze_ho）

梁思浩在訪問中形容自己是尼斯湖水怪，他說：「我諗呢十幾年傳我返去嘅消息，就好似尼斯湖水怪咁，幾年就有一次。但我入行第一日就喺嗰度返工，係我娘家嚟嘅。」他又透露已向《怪談》請辭：「有線嗰邊暫時停一停，我拍咗一段同《怪談》請辭片，多謝17年嚟為我打開東南亞市場，做咗好多節目。」

梁思浩狂數娛圈鬼故古裝街勁多怪事 陳錦鴻拍《蘭花刼》最恐怖

已向工作17年的《怪談》請辭，未有承認會返TVB。（IG＠leung_sze_ho）

TVB今次大膽玩探靈，梁思浩指聽過好多清水灣舊電視城的靈異事件，不過將軍澳新電視城就較少接觸，問到「尼斯湖水怪」甚麼時候才會上水，梁思浩預告：「大家拭目以待！」

同場加映：游嘉欣自拍素顏樣 無懼暗瘡黑眼圈盡形後生大晒