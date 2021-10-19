換命真相 | 劉佩玥挑戰楊卓娜　TVB新御用寡婦連續三劇剋死老公

無綫（TVB）小花劉佩玥（Moon）今年有多套劇出街，而且戲份仲不少，包括《逆天奇案》、《把關者們》和最新台慶劇《換命真相》。不過有人發現，雖然阿Moon在三劇中角色性格各異，但共同點是有個早死老公。



在《逆天奇案》中，阿Moon飾演尤麗，誓要為死於飛虎隊槍下的未婚夫宋達（張彥博飾）報仇。

劉佩玥早在《逆天奇案》中已死一次老公。（劇集截圖）

而《把關者們》中，劉佩玥飾演海關毒品調查課見習督察方晴朗，個性堅強溫柔。劇集中段，身為消防員的老公黃庭鋒殉職，劉佩玥唯有獨力湊大兒子。她在病榻前爆喊的一幕更獲讚演技有見進步。

劉佩玥又死多次老公。（劇集截圖）

現正熱播的台慶劇《換命真相》，劉佩玥飾演的楊紫山任性自我，一出場就已交代她老公已過世，慘遭奶奶劉桂芳逼遷。而劉佩玥再戲中共有兩次婚姻，兩任老公均去世，奶奶更大罵她剋夫。

Moon在《換命真相》中仲死了兩任老公。（劇集截圖）

楊卓娜多年來演盡寡婦、單親媽媽和失婚婦人等角色！（劇照）

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