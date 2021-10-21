《賭命夫妻》接40投訴惹熱議　盤點通訊局投訴最勁一宗超過四萬人

通訊事務管理局表示截止昨日（19日）收到40宗有關該ViuTV真人騷《賭命夫妻》節目的投訴，投訴人主要認為節目內容低俗、過於色情、意識不良及鼓吹婚外情，通訊局會按既定程序處理有關投訴。

👇👇👇《賭命夫妻》被投訴👇👇👇

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其實通訊局每年都會收到不少市民對電視內容的投訴，有些甚至會多達幾百人一起投訴，以下立即為大家重溫一下！

今年年中，《開心大綜藝》有一個環節叫「疫情記者會」，由幾位藝人扮嘢，阮兆祥扮張竹笙醫生（影射張竹君醫生）、陸永扮圓教授（影射袁國勇教授），之後更有王祖藍扮藍太（影射行政長官林鄭月娥）。通訊局收到約250宗投訴，主要認為《開心大綜藝》内容低俗或有侮辱成份，會按既定程序處理有關投訴。

王祖藍扮藍太。（電視截圖）

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2019年，由姚子羚、陳庭欣、崔建邦、鄧卓殷以及李家鼎主持的節目《我的寵物》，由鼎爺負責的環節「鼎級犬食」惹來極大爭議。鼎爺會教觀眾親手下廚為狗狗烹調美食，不過在已播出的三集中，他曾經在食物上加鹽，落油去煎魚、亦沒有將雞肉和魚肉完全去骨，結果引來觀眾批評，直斥鼎爺的「美食」有誤導成份，通訊局更收到164宗有關此節目的投訴。

鼎爺親手為狗狗下廚，理應大飽口福，但網民卻狠批鼎爺誤導。（電視畫面）

👇👇👇即睇埋其他個案，有一單超過4萬宗投訴👇👇👇

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