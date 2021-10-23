以吾之名│最強小三韓韶禧轉營打女 韓式打鬥正式超越香港

《以吾之名》是繼《魷魚遊戲》後，另一套令人有驚喜的劇集，如果喜歡暴力美學的一定喜歡。(《以吾之名》劇照)

最強小三轉營打女成功

《魷魚遊戲》後最值得煲，一定係由韓韶禧主演嘅《以吾之名》，故事好簡單，女主角尹智友(韓韶禧飾)為亡父報仇，從父親好友為東川派社團大佬崔鎮武(朴喜洵飾)得知兇手好大機會喺警隊入面，所以尹智友要潛入警隊查出兇手亦為社團提供有用資料，即係John wick版嘅無間道，由於故事簡單，好靠女主角吸引度，韓韶禧最出名角色係《夫妻的世界》入面飾演最強小三，外表冷艷但電力十足，而佢啱啱亦有套《無法抗拒的他》角色又係女神，嚟到呢套《以吾之名》轉營做打女，的確係一個好大膽嘅嘗試，亦會令觀眾擔心，「喂!究竟得唔得㗎?」結果首集大約半小時觀眾已經完全信服，你會相信韓韶禧真係咁好打，打鬥畫面質感好實淨，韓韶禧打人或殺人，妳會feel到嗰種力度，就算佢俾人打，你亦感受到佢真係好似硬食。觀眾都會「鄧」佢痛(咁好大機會係剪得好同拍得好啦)，而最令人佩服係女主角，完全可以放下女神包袱，演一個又窮，冇朋友、對全世界冇希望，不修邊幅嘅女仔，為演好呢個女主角，韓韶禧真係唔止素顏，直頭殘樣上陣，髮型又污穢，唔係好似有啲演員係咁易，喺塊面畫兩下黑色就叫污穢，戴個黑框鏡，化過淡少少嘅妝就話自己好大犧牲。

韓韶禧今次轉營打女相當成功。

煲劇最重要是追看性，《以吾之名》最令人想追睇嘅就係究竟邊個殺咗女主角老豆呢?當然怖局不算新鮮，橋段坦白講亦老土，但就因為細節處理得想當細膩，上一段講咗女主角唔鍚身，而另一個加分位，就係劇入面嘅黑幫世界亦建立得相當有層次，每一個角色都有故事，(劇透慎入.................)不單止有對白交代，亦會以一兩幕交代角色背景，點解佢性格變成咁?點解要咁做?有哂畫面去講，作為觀眾就容易對角色有深刻印象，即使係大奸角你亦會對佢同情，令觀眾感受到身不由己嘅無奈，而最吸引的地方一定係動作場面，女主角韓韶禧猶如女版John wick，而因為導演建構嘅黑幫世界，好多用短刀或埋身肉搏，好強烈嘅現代武俠世界，成為一種好特別又吸引的動作風格，令觀眾好期待韓韶禧出招打人，對比返香港或亞洲劇集，《以吾之名》的動作場面達到電影級數，尤其韓韶禧已經成為打女一個新指標，其實呢套劇都正好反映，一套吸引的劇集，如果有驚世橋段，估你唔到嘅扭橋結局，當然無敵啦，但即使故事耳熟能詳，只要在每一個細節做到極致，其實都可以成為好劇。