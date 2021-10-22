以吾之名︱韓韶禧爆拍攝中途才知道有床戲　網友斥根本是性騷擾

Netflix《以吾之名》自開播後，一直穩站香港等地排行榜第一位，甚至有劇迷大讚比《魷魚遊戲》更精彩。可是劇中韓韶禧（韓素希）與安普賢的一場床戲卻惹來不少批評，韓韶禧接受訪問時更自爆床戲原來拍到一半才知道。



《以吾之名》第8集的床戲雖然話題度十足，但卻被部分觀眾批評毫無意義，認為是導演的私慾才加入這場戲。日前韓韶禧接受訪問時更大爆，這場床戲原來是拍到一半才知道，起初也對此有疑問。不過敬業的韓韶禧講到之後嘗試以另一角度思考，不把這場戲當成愛情，而是讓角色「智友」活得更有人性化的轉折點，因此不覺得代表違背了「智友」復仇的信念。

韓韶禧大爆《以吾之名》中的床戲是拍到一半才知道。（Netflix截圖）

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《以吾之名》導演金鎮民也講到編劇在加入愛情戲時也相當苦惱，已預想過床戲可能會惹來爭議，但為了角色的心境轉換，認為是必要的一幕。這篇訪問公開後，網友對床戲的批評變得更大，直言中途加入床戲對韓韶禧來說根本是性騷擾。由於不少網民一致認為床戲作用不大，靠簡單吻戲也能交代，因而大鬧沒想到2021年仍發生擅自加入床戲這種舊作風，心痛韓韶禧要硬着頭皮拍露骨戲。

網友批評這場床戲並非必要，對導演中途加戲的守舊手法感到失望。（劇照）

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宋江一進門口就激咀韓韶禧。（Netflix截圖）

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