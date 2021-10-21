楊明被控不小心駕駛案押後宣判 女友莊思明庭上數度飲泣手震

楊明與女友莊思明一齊到法庭。（葉志明攝）

楊明（原名林明樂）被控不小心駕駛等罪的案件，今午12:30 繼續於東區裁判法院進行和聆訊和審判。他與女友莊思明於上午11:30 十指緊扣返回法庭。楊明在庭上等候開庭期間，不時低頭雙手合手，以及搓手。莊思明也一直緊握住自己的雙手，更數次飲泣，要用紙巾拭淚。

庭上宣讀被告兩項控罪，第二控罪不小心駕駛，楊表示認罪，第三控罪車輛門窗玻璃透光度不足，楊表示認罪。當法庭陳述案情內容時，辯方律師提出質疑，因為法庭文件有誤，法官宣布休庭，至1時17分再次開庭，法庭繼續陳述案情，楊表示同意案情。

控方律師將有關照片呈堂以及引用案例，指出被告於案發時的狀況，讓法官考慮。辯方律師陳述書面求情內容，指出被告出身於基階草根家庭，爸爸媽媽年邁，爸爸早前做了心臟搭橋手術，被告一直刻盡孝道去照料。被告因今次事件令形象受損，在工作上受到阻滯和損失，深刻感受到一個錯，對自己以及家人的影響，亦有深刻反省該如何自處。被告是一名基督徒，過往多年有參與慈善工作，受惠人對他表示感激和支持，亦有撰寫信件答謝他。

楊明並與女友一同上車離開。（葉志明攝）

辯方律師指出本案無任何人受傷，被告堅持自己有錯就認。辯方律師表示：「我斗膽，斗膽希望法官閣下會考慮判決一個非監禁式刑罰。」並引述多個案例來支持自己希望法官判決被告社會服務令加罰款。辯方律師求情時，莊思明一直在飲泣流涕兼手震。辯方懇請法官仔細考慮判決非監禁式的刑罰，強調被告已得到很大的教訓。法官表示確實需要時間去考慮，無辦法於今日作出判刑。法官宣布案件押後至11月4號下午2:30於8號法庭宣判，被告保釋條件如下：保釋金港幣$5000現金，期間不得離港，需於已申報地址居住，逢星期三3點至6點要到山頂警署報道，如果要更改地址需於24小時前通知，法官表示要考慮案例和求情，強調：「所有判刑選擇依然係有可能。」

楊明與莊思明於2:16十指緊扣步出法庭，有對現場傳媒揮手，楊明神情呆滯，問到心情是否緊張，擔不擔心審判結果，他都沒有回應，並與女友一同上車離開。

案件編號：ESCC2365/2020