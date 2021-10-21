星空下的仁醫︱網民熱討視帝演技　列出鄭嘉穎「三宗罪」

無綫（TVB）台慶劇《星空下的仁醫》今晚（21/10）播到去第四集，鄭嘉穎、馬國明加上鍾嘉欣這個配搭固然好睇，劇情的豐富程度亦都令不少觀眾迷上這套劇集，所以開播數天後反應都尚算不錯，有人讚劇情出色有驚喜，也有人讚劇中女演員搶鏡，但更多的是討論兩大視帝的演技。



鄭嘉穎擔任男主角。（《星空下的仁醫》截圖）

對於鄭嘉穎和馬國明的演出，有人就覺得馬國明的演技與《白色強人》的「唐明」相似，同樣是醫生，且外形以致談吐舉止都變化不大，不過更多人集中討論鄭嘉穎，形容他在《星空下的仁醫》的角色許甘楓（Jonathan）是以「Law霸式」演出，更列出「三宗罪」──經常嘻皮笑臉、動作輕浮、一臉鬍鬚的外形，似足《怒火街頭》中的他。

表情好似。（《怒火街頭》截圖）

先講馬國明，《白色強人》中的馬國明一身白色醫生袍，與《星空下的仁醫》的他在造型上幾乎是一樣的，唯有不同的就只是髮型上的不同和多了一幅黑框眼鏡。至於鄭嘉穎，雖然兩者之間的職業不同，一個律師，另一個角色是醫生，但一樣是不修邊幅，留着鬍鬚，又難免有觀眾覺得角色相似，沒有變化。

馬國明又做醫生。（《星空下的仁醫》截圖）

個髮型只係梳唔同邊。（《白色強人》截圖）

雖則說造型差別不大，但馬國明和鄭嘉穎在演出角色時亦不是完全沒有改變，例如馬國明相較於《白色強人》的他，今次演出況叢昕（Dr. Fong）時表情就嚴肅得多，幾乎是沒有笑容的，一整天也是板起口臉對人，角色設定上也較為陰沉且走向「黑化」，與其他兒科醫生形成巨大的反差，而鄭嘉穎的角色許甘楓（鬍鬚醫生）就剛好相差，由第三集中可以看到，他對待兒童時也表現出《怒火街頭》中沒有的溫柔一面，而且角色也並不市井，相較之下較穩重而不浮誇。

其實都有分別嘅。（《星空下的仁醫》截圖）

再者《星空下的仁醫》亦只是播出了不足一個星期，劇中角色還會隨住集數而成長，如果單靠外形就對他們下定論，認為演員在演技上沒有變化的話，就稍為有點不公。