披荊斬棘的哥哥 | 梁漢文排名尾二被淘汰　網友盼其補位李雲迪

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》完成最後一次公演，李承鉉帶領的「麒麟陣營」在昨日（21日）第一輪比賽中失利，因此計一個淘汰名額，壓力倍增。而今日（22日）在公布第二輪比賽結果後，繼續進行第三輪比賽。



第二輪比賽中，李承鉉陣營派出梁漢文、林曉峰、李承鉉、李雲迪演唱《她來聽我的演唱會》，當中梁漢文與林曉峰的深情演繹打動了不少觀眾，尤其是後者的口技小號，讓整首歌的氛圍感故事感升華，女舞者的現代舞貫穿整個表演，令情感更加飽滿，不過略微平淡，加之張晉陣營的《給電影人的情書》極具衝擊力，最後以10幾票之差惜敗，再計一個淘汰名額。

第二輪比賽李承鉉陣營繼續失利。（視頻截圖）

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幸好，在第三輪比賽中，黃貫中、MC JIN、James Lee、張淇、趙文卓演繹的《如果還有明天》以5票之差勝出，因此張晉陣營也將會有一人離開。

《如果還有明天》熱血沸騰。（視頻截圖）

根據個人喜愛度投票顯示，張晉、張智霖、李承鉉佔據前三名，而剛剛復活的陳輝、梁漢文以及Ricky則分別位列26、25、24，是整體排名最低的三位哥哥，無緣總決賽。

梁漢文排名尾二，無緣總決賽。（視頻截圖）

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其實一直以來，觀眾都非常喜愛梁漢文的歌聲，對於他的離開，大眾都忿忿不平，認為他太低調，被低估了，加之李雲迪日前因涉嫌嫖娼被行政拘留，因而有不少網友呼籲，希望梁漢文能補位回到節目，且有網友爆料，指總決賽會演唱《友情歲月》、《海闊天空》等，因此他機會很大，不知道節目組會否有此決定。

梁漢文坦然面對淘汰。（視頻截圖）