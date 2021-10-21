披荊斬棘的哥哥 |三港嫂助陣　張智霖張晉「電影人」表演打動全場

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》來到最後一次公演，幾位阿嫂袁詠儀（靚靚）、應采兒、蔡少芬（Ada）今次親臨現場，為老公們助陣。



靚靚、應采兒、Ada助陣。（視頻截圖）

在今集最觸動人心的舞台，要數張晉陣營的第二輪表演《給電影人的情書》，由張智霖（Chilam）、張晉、尹正演繹，Chilam表達的是演員的時光一去不復返，張晉表達作為一個演員的經歷，尹正表達的是演員和角色之間的拉扯感，雖然舞台上只有三個人，但似乎道盡了電影人的所有，充滿故事性之餘，又創意十足。

雖然舞台只有三個人，但卻張力十足。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）

歌曲以一段「小劇場」開場，張晉在「導演」的「來，開機，預備1、2、3」指令下，沒有做任何防護措施撞向玻璃，趴在地上一動不動，直到導演喊「Cut」，明明全身疼痛，卻對著導演豎起手指公，表示自己沒事，然後「導演」與「工作人員」收工走人，剩下張晉一瘸一拐走到凳子邊坐下，自己處理傷口，表現一個武行的狀態。單是在這1分26秒的表演中，已經感動了不少人。

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「多少人愛你，遺留銀幕的風采」Chilam的歌聲隨之響起，與「小劇場」不謀而合。這是Chilam首次以白鬚亮相熒幕，他聲音低沉清脆，眼神寫滿故事。期間，Chilam站在霧簾中，上面投射著他在影視中飾演的角色，Chilam看著曾經的自己，想捉又捉不到，時光飛梭，如幻似夢，而臉上的白鬚是歲月的痕跡，在歌曲完結的最後一個回眸，Chilam將不捨得放棄，但又不得不告別的感覺詮釋得淋漓盡致。

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整個表演過程中，Ada與靚靚早已留下感動的淚水，在後台觀看表演的哥哥們幾乎全部難忍淚流，台下的觀眾亦是如此。其實《給電影人的情書》不只是給「電影人」，同時也是給每個曾經以及正在為夢想積極打拼的人，直戳人心扉，令人動容。

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事實上，「撞玻璃」是張晉的親身經歷，從入行做武替到現在的心路歷程。他坦言，療傷、做危險動作，對演員夢的渴望，不停地在經歷著：「我拍『張天志』的時候，那個酒瓶子過來我一打碎，（玻璃）往臉上撲，然後我把動作完成之後，一直到到導演喊停，（眼睛）裏面全是糖化玻璃的渣子，那個時候我是多麼地渴望，正臉對著鏡頭去演戲，哪怕是有玻璃飛到眼睛裏去。」

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表演完之後，三位當事人都眼含熱淚，Chilam更哽咽到難以表達，他自認已將人生投放在演藝事業，對著觀眾笑言：「我的青春都已經全給你們了。」而Ada也在今日發布微博「寫給電影人張晉的情書」，直言他看了《給電影人的情書》表演後，既心痛又心動，因此在文中寫出他對張晉每個角色的感悟，並指自己是對方永遠的影迷，真摯又感動。