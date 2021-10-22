李雲迪緋聞女友竟有彭丹　唯一承認女友是千金小姐

鋼琴王子李雲迪，近日涉嫌嫖娼被北京朝陽公安分局拘捕，人氣一落千丈，多年來獨身的他，其實感情生活多姿多采，而且對象範圍甚廣，包括有艷星彭丹、著名演員湯唯，還有富家千金田霏，李雲迪近年回復單身，又長期在內地發展，現時被指涉嫌嫖妓被捕，確是悔不當初。

李雲迪涉嫌嫖娼，被《披荊斬棘的哥哥》節目組打格。（影片截圖）

下文有跟李雲迪傳出緋聞的女星：

彭丹

2008年李雲迪到上海為音樂會宣傳，期間跟奧斯卡最佳配樂的譚盾食飯，席間還有當時被歸入艷星的彭丹，二人被拍得一起離開餐廳，因而傳出緋聞。不過之後李雲迪怒斥不要將他跟中年婦女扯在一起，又指是彭丹放料給傳媒。彭丹現年48歲，以豐滿上圍及一字馬出名，曾拍攝王晶電影紅燈區，其後退出娛樂圈，到甘肅發展太陽能種電生意，更成為甘肅政協委員。

昔日的艷星彭丹，現已成為甘肅政協。（視覺中國）

+ 4

湯唯

2007年李雲迪出席台灣第44屆金馬獎頒獎禮，跟湯唯一起擔任頒獎嘉賓，之後李雲迪對湯唯大加讚賞，並送上禮物及互通聯繫方法。湯唯在2014年跟韓國導演金泰勇結婚，婚後育有一女。

李雲迪跟湯唯曾傳出緋聞。（微博圖片）

+ 7

田霏

李雲迪唯一承認的女友，在2013年公開跟田霏的戀情，當時25歲的田霏，在哥倫比亞大學金融數學系畢業，家境富裕，二人相戀3年分手，李雲迪更將恩愛記錄全部刪走。

李雲迪唯一承認過的女友田霏，相戀3年分手。（微博圖片）

李雲迪嫖娼案涉案女子陳某卉：

同場加映李雲迪徒弟李元玲靚相：