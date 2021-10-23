你看不到的《無綫節目巡禮2022》　王浩信借馬國明過橋避陳自瑤？

《無綫節目巡禮2022》於昨日（23/10）舉行，全台過百位藝人齊聚一堂除了推廣自己來年的劇集、節目外，更是因為每逢節目巡禮都會有廣告客戶出席。正所謂「你知我知大家都知」，節目巡禮的「陣仗」肯定比年尾頒獎禮大，藝人也隨時比台慶出席人數多。適逢今年由曾志偉接手搞，型式和推出的節目都比以往精彩不少。



攝影：葉志明、周倪瑩、林迅景

講到大騷就一定要睇紅地氈！今年紅地氈依然（其實一直都係）是女星的「決鬥場」，大露背可說是基本，也有穿露腿裝、透視、開胸晚裝，總之就各展所長。

好開心。（葉志明攝）

節目巡禮2022｜紅地氈李佳芯仙氣取勝 劉穎鏇件衫展現玲瓏浮凸

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傳媒做完訪問，藝員就當然不會放過這個絕佳的打卡場合。現場所見，大家都是由開騷前影到行紅地氈，節目巡禮正式開始又影，入夜時候外面吹起陣陣冷風時又繼續影。一字記之曰：「影！」

點解要企上記者台影相？因為低角色影對腳會長啲，同埋背後有spotlight，影出嚟會有「女神光」。（林迅景攝）

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如果要形容有什麼不同，今年的《無綫節目巡禮2022》就似足一個嘉年華，「遊客」可以到處走和參觀，實在是有趣得多。正因為如此，藝員與「遊客」的五動也更多，固之然...中間發生的有趣事就更多！

排隊搵李佳芯（Ali）影合照。（周倪瑩攝）

入得將軍澳電視城就梗係要集郵啦！特別多人搵李佳芯同陳凱琳影合照，點擊下圖睇：

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《無綫節目巡禮2022》新增不同攤位，其中竟然有往年沒出現過的「無綫新聞部」，不過顯地三位專業的新聞主播就不太熟悉於面對熱情的「遊客」，只能夠做「佈景牌」。反而做過《尋人記》、《世界零距離》的方東昇就活躍和受歡迎得多。

幾位新聞主播企埋一邊得個睇字。（周倪瑩攝）

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有藝員，當然也有高層出席：

好熱鬧！（葉志明攝）

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辛苦了一整天，終於散場！馬國明同湯洛雯感情真是十分好，要走時也是有講有笑並排離開，相反王浩信和陳自瑤就前後腳走，足足隔了十個多人的身位。

陳自瑤（圖左）喺後面喎，點解王浩信（圖右）行得咁快？（葉志明攝）

王浩信借啲意搵馬國明，然後就愈行愈前...但係你老婆喺後面喎。點擊逐格睇：

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差不多騷場時還有不少藝員在停車場位置打卡，點解？因為夜晚特別靚！點擊睇靚相：