陳奕迅現身老婆時裝店被捕獲　成功保持瘦削身形

有網民偶遇陳奕迅，並喜獲合照機會，只見Eason清減不少，但精神飽滿。（網上圖片）

陳奕迅（Eason）自捲今年4月捲入新疆棉風波後，行事變得十分低調，IG自3月起亦未有再發文，反觀微博不時發文。下月將舉行與香港共融樂團在會展演出《觸感—色彩共融慈善音樂會》，近日正積極彩排中。日前有網友上載與Eason嘅合照，只見身穿紫色衛衣嘅佢清減不少，但精神飽滿。其實Eason去年曾透露愛上運動，常做健身器械及跑步，不過他稱keep fit不是要操肌，只為皮膚緊緻。

同老婆有講有笑。（網上圖片)

呢位網友表示日前喺徐濠縈（阿徐）主理嘅時裝店遇時買完嘢準備付錢時，Eason突然出現喺店舖，於是上前問他可否合照，但遭到拒絕。「我很激動的說沒關係，那我可以和你聊幾句嗎?沒想到他居然很溫柔的說好啊好啊……期間他問我是生活在香港嗎?在這邊工作嗎?他一直微笑回應我有機會去內地開唱！可能是我表現過於激動，他也感受到了我是真的很喜歡他，於是他放下背包弄了弄頭髮提出願意跟我合照。」

Eason同阿徐連衣服都襯埋色。(網上圖片）

呢位網民仲話自己由於太過激動，所以連續影張效果都唔係太好，但Eason就好好人咁表示唔緊要。照片中，Eason雖然係戴上口罩，但仍然保持笑容，其中一張仲對著鏡頭揮手，而另一張照片，就係網民拍攝店內嘅情況，只見Eason飲住咖啡同老婆好chill咁吹水，而兩公婆同樣身穿紫色衣服，睇嚟都花咗少少心思先出門。