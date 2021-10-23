賭命夫妻︱玩Check電話爆Benson戴綠帽？　Sam起身即睇愛情動作片

ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》在網絡上掀起熱烈討論，節目組設計的遊戲一再挑戰夫妻間的底線。昨晚（22日）播出的一集，節目組就在數方面檢查參賽者的手機，分別是夫妻互相解鎖對方的電話、瀏覽紀錄、社交平台追蹤的帳戶以及通訊軟件對話。在通訊軟件對話的環節中，Ruby被發現數年前與朋友的「Miss You」對話，Benson直言不認識這個朋友，更惹來「戴綠帽」疑雲？



在通訊軟件對話的環節中，Ruby被發現數年前與朋友的「Miss You」對話，Benson直言不認識這個朋友，更惹來「戴綠帽」疑雲？（影片截圖）

第一回合，五對夫妻均成功解鎖對方的電話，順利過關得到獎金。第二回合則是檢查人夫的電話瀏覽紀錄，Sam就被發現一個早上已經觀看十數條愛情動作片，老婆Maegi坦言知道老公有看並要求一同觀看，不過Sam就因尷尬而拒絕。最後一個會合是檢查通訊軟件對話，亦是挑戰眾人底線的環節，Benson選擇檢查老婆Ruby含錫錫表情符號的對話，火火隨即找到五年前的紀錄，Ruby曾跟異性朋友說：「Miss Yoo Too（錫錫表情符號）」，火火與陳嘉倩更面露驚訝表情。Ruby澄清與對方只是朋友並叫火火不要讀出對話內容，Benson指：「但我唔識呢個人」，Ruby回應：「真係Friend，不過小學朋友，佢冇見過」。身旁的Dennis立即笑言：「帽事嘅」，阿匡更搞笑叫製作組送上一頂帽暗示Benson有機會「戴綠帽」。

不過Benson就指不會特別追問Ruby關於「朋友」的事：「唔特別問係邊個，都咁耐之前。五、六年前，可能係拍拖之前，唔需要挖返出嚟。既然佢唔想諗、唔好再睇，我覺得冇特別要挖出嚟。」Ruby直言：「大家都有過去，2015年嘅事，都係過去。」

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