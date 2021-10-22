賭命夫妻︱Dennis、Teris大埔豪宅曝光　睡房放滿過百萬名牌手袋

ViuTV真人騷《賭命夫妻》的節目組安排家訪深入了解五對夫妻私下的生活，繼上集阿匡和Luna的東涌獨立屋曝光後，今次就探訪婚姻關係充滿磨擦的Dennis和Teris。老公做室內設計，老婆是活髮公司老闆，家境不俗的他們居住在大埔豪宅，整個裝修極具現代感，主持人火火和陳嘉倩不禁讚歎：「成個示範單位咁！」



繼上集阿匡和Luna的東涌獨立屋曝光後，今次就探訪婚姻關係充滿磨擦的Dennis和Teris。（影片截圖）

Dennis和Teris的大屋裝修主打溫馨和現代感，一入屋是空間感十足的大廳，配以落地大玻璃，設計簡約而且非常開揚，加上客飯廳沒有任何雜物，令火火和陳嘉倩不禁讚歎：「成個示範單位咁！」Teris不單只有獨立衣帽間，睡房中更有名牌手袋玻璃櫃，她表示看着它們連人都會變得快樂，陳嘉倩笑言：「望住佢，瞓都瞓得安樂啲。」

玻璃櫃擺放超過20個珍藏，合共過百萬的名牌手袋，其中一個是Teris最愛，亦是最名貴價值14萬的象牙灰Hermès Kelly Bag，她直言現時已經炒至20萬。不過兩米高的玻璃櫃亦不夠放Teris的手袋，床頭都有數個常用的名牌袋，Teris笑指玻璃櫃中的手袋只作觀賞。有眼利的網民就認出他們居住在大埔白石角雲匯，單位由開放式至三房戶，面積由277至953平方呎，定價由563萬至2,371萬元。另外，二人亦在節目中提到夫妻間的性生活不協調，Teris更特意買了催情香薰促進彼此關係，認真有心思。

點撃逐格睇Dennis和Teris大屋：

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