時光音樂會︱譚詠麟李克勤節目首播　《人民日報》激讚溫暖人心

內地綜藝節目《時光音樂會》於前晚（22日）首播，邀請一眾實力歌手譚詠麟、林志炫、許茹芸、張傑、鳳凰傳奇、鬱可唯擔任時光音樂人，以戶外音樂會形式，互相翻唱演繹彼此的代表作，分享不同年代的時光記憶。



幾位實力歌手齊聚一堂，分享音樂故事。（視頻截圖）

第一集中，「左麟右李」再度聚首，分別演唱首本名曲《朋友》同《紅日》，前者以輕鬆愉悅的東南亞風重新演繹，頗有一班好友坐在叢林或海邊，吹着晚風的愜意感覺，與節目立意相契合；而後者也改編為俏皮靈動版，似是一個曾經歷經顛沛流離生活的人，再回望過去，一切也不過如此的灑脫與歡樂。

除此之外，每位時光音樂人都為自己最想回到的音樂時光寫了一封信，重回那一年的音樂時光，校長選擇了1985年。《朋友》是電影《龍兄虎弟》的插曲，誕生於1985年，他透露，當年拍戲過程中，成龍頭部意外受傷，手術後被轉入加護病房，大家都非常擔心，但又無法進入病房，於是他就想了個辦法：「在病房外用口哨吹這首歌的前奏，告訴他（成龍）我守在外面，他醒來後聽見了，用虛弱的聲音接着唱起了我這首歌，我一聽就知道他已經醒過來了，也就放心了。」此後的很長一段時間，兩人見面都是用這首歌打招呼。

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而克勤則選擇回到1992年的時光，創作《紅日》的年份。那一年，克勤正在與袁詠儀拍攝無綫（TVB）劇集《他來自天堂》，同時負責寫主題曲歌詞。「我記得有一天晚上，電視劇拍攝收工的時候，已經是半夜三點了，歌詞被催着要趕緊出來，所以我就坐在了TVB的停車場裏開始寫。」在這期間，克勤不斷見到藝人下班回家，一直寫到天亮，又見到藝人斷斷續續上班，「那個時候我在想，為什麼別人都有收工的時候，只有我坐在這裏不能回家，我的命運怎麼這樣顛沛流離。」於是有感而發寫下了這些歌詞。

雖然節目中沒有任何小鮮肉及流量明星，且平均年紀差不多47歲，但收視三網第一，同時段與重播時段都位列首位，口碑也不錯，逾21個微博熱搜領跑市場，受到全網力讚，包括《人民日報》、《光明日報》、《中國青年報》等，指節目以經典音樂傳遞正能量，背後的故事溫暖人心等。

《時光音樂會》熱度爆錶。（微博截圖）