優酷節目再陷抄韓綜《街頭女戰士》風波　擬邀陳偉霆宋茜參加

內地視頻網站優酷近日發布「2022劇綜片單」，公布一系列即將播出的劇集以及擬製作的綜藝節目，當中新綜藝《魷魚的勝利》無論名字、logo設計以及節目定位方面都與Netflix韓劇《魷魚遊戲》幾乎完全一致，因此引發全網以及韓網群嘲。



除此之外，片單中另一套擬製作的綜藝節目《了不起的舞社》也涉嫌抄襲正在熱播的韓國綜藝《街頭女戰士》（Street Women Fighter），因而再度引起網友熱議。

另一個擬製作的綜藝節目《了不起的舞社》也引起爭議。（微博截圖）

《街頭女戰士》是一檔以女子舞團為主的街舞競技節目，八個實力強勁的女子舞團最終決出排名第一的Global K-Dancer。而根據優酷發布的節目信息來看，《了不起的舞社》是「首檔女子齊舞舞社選拔真人騷」，總共分為四個賽段，分別是招募、任務挑戰、齊舞挑戰，最後角逐最強舞社領隊、最齊編舞作品、MVP編舞師等，似乎與《街頭女戰士》大同小異，遭到不少網友炮轟：「優酷策劃團隊真的好無能，只會抄」、「自己策劃個綜藝好嗎」、「《這！就是街舞》不挺好的嗎？幹嘛還要搞這個」等。而節目的擬邀嘉賓為陳偉霆、宋茜、劉雨昕以及韓國男團NCT成員Ten，巧合的是，在《街頭女戰士》中，NCT隊長泰容也在擔任評審。