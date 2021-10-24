傳王君馨因《超能使者》被後輩劉穎鏇搶鏡　心淡海報企側邊疑離巢

有傳無綫花旦王君馨（Grace）近期因不滿在新劇《超能使者》的宣傳片及海報慘變「路人」，被上位小花劉穎鏇搶鏡。向公司反映後不獲回應，加上與無綫談續約傾唔掂數，日前缺席公司節目巡禮，疑決定離巢向外闖，跟無綫結束14年賓主關係。

有指Grace心淡海報企側邊疑離巢。（劇集海報）

據知新劇《超能使者》是《城寨英雄》同一班底，女主角由胡定欣變成唐詩詠，而當年因憑《城》中「花曼」一角成功上位兼勇奪「最受歡迎電視女角色」。可惜在新劇宣傳片段中，Grace只有數個揸槍鏡頭，樣貌亦被手槍遮著。相反劉穎鏇在片中有多個穿上性感裝束的刺激打鬥場口，比主角唐詩詠更為搶鏡。另外，劇集海報中Grace被安排在後排側邊位置，而劉穎鏇、唐詩詠、陳展鵬及陳山聰則站在前排。

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有傳媒報道，Grace認為自己在《超》劇應備受重視，曾就海報排位事宜想監製文偉鴻及公司反映，由於情況未見改善，而令她感被公司冷待。加上見身邊好姐妹鍾嘉欣、岑麗香及苟芸慧等先後離開娘家後發展不錯，「回歸」大台拍劇均成女主角，而決定放手向外闖。另外，有指《超》劇早前再以同一班底開拍《隱形戰隊》，起初亦安排了Grace參演，惟有指她嫌戲份不突出而推劇，最終角色落在劉佩玥手上。

對於被指不滿《超能使者》的海報問題，Grace回覆傳媒時沒有真面回應，只笑言大家的想象力豐富，自己其實是因為要離港拍劇，準備隔離才沒有現身節目巡禮。問到是否滿意海報企側邊，Grace直言大細不緊要，對於自己來說每個人都很用心去演，所以比較緊張觀眾反應，希望收視爆燈開續集。

至於被指搶去Grace風頭的劉穎鏇表示對傳聞不作評論，更撐對方有不少戲份，只是宣傳片段多打鬥場面。提到Grace疑不續約欲離巢，劉穎鏇直言不知道，只是聽過對方想多放心機在跳舞和唱歌方面。另外，監製文偉鴻就表示Grace沒有向自己反映不滿宣傳片及海報被冷待，並指Grace的角色非常神秘。

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