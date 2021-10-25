內地女星孟美岐被爆當小三　跟酒店簽保密協議方便開房

內地嚴打劣跡藝人，繼代孕棄養的鄭爽，涉強姦被捕的吳亦凡，涉嫖娼被捕的李雲迪後，最新又有《創造營101》出身的女星孟美岐被爆當上小三，跟《中國新說唱》的知名音樂人陳令韜秘密撻著，對方正印女友將二人情慾對話截圖公開，更涉及到酒店開房等露骨內容，震驚娛樂圈。

內地女星孟美岐被爆當小三，隨時因失德被內地封殺。（微博圖片）

孟美岐跟陳令韜的對話相當大膽露骨。（微博圖片）

李雲迪被爆涉嫌嫖娼被捕後，很快又有新一位失德藝人誕生，23歲的內地女星孟美岐，曾是火箭少女101的成員，爆紅後單飛發展，而近日她被爆跟音樂人陳令韜曾經秘密交往，她的新專輯《岐義雙瞳》就是由陳令韜操刀，不過二人撻著時陳令韜已有正印女友，因孟美岐的介入而分手，最終導致前女友爆大鑊，更將孟美岐跟陳令韜的情慾對話截圖，公諸於世。

下圖有孟美岐酒店情慾對話內容：

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孟美岐傳給陳令韜的訊息相當大膽露骨，包括「聞著我的味道，就像我陪你一樣」、「我昨晚上夢到你了」，除了曖昧訊息，孟美岐又偷偷傳出自己穿上Deep U性感短片給男友，弄得陳令韜心癢癢，馬上回應「我想去妳身邊」。另外，孟美岐向男友推薦入住上海某間酒店，又說「裡面的所有服務人員，都簽保密協議，所以即便認出來也是安全的」。對於孟美岐被指當上小三，她透過經理人公司回應，稱對陳令韜的私生活狀況並不知情，亦未主動介入他人感情，並強調孟美岐現時單身，明顯是跟陳令韜劃清界線。

同場加映李元玲靚相：