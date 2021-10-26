梁敏巧變新《東張》女神　靠兒童節目訓練：我比較蠢要每事問

梁敏巧(Maggie）自7月開始獲安排做《東張》外照主持。（IG圖片）

加入無綫兩年嘅梁敏巧(Maggie），自兒童節目《Think Big天地》結束後，隨即獲安排做《東張西望》外景主持，最近終於獲網友留意，封她做新晉《東張》女神。不過要知道《東張》專題報導不時充滿危機，對於做慣廠景嘅Maggie嚟講，確係大挑戰。「開頭有少少唔慣，因為外景嘅執生能力要再高啲，要一眼關七，因為啲嘢秒秒鐘都唔同，去外景鍛煉一下係一件好事。而且老細俾咗一個任務我哋去做，點樣去做就係由我同啲幕後一齊去諗，要諗點樣去達成呢個過程係一件有挑戰性嘅事，覺得好好玩，做到都好有成功感。」

《東張》外景不時都會遇上好多突發事件，但梁敏巧就表示冇有怕，仲話覺得好有挑戰性好好玩。(ig圖片）

Maggie笑言自己比較蠢，所以習慣每事問，幸好工作人員都肯細心教導，不過她亦坦誠曾經因為表現不佳而被監製照肺。「試過比監製叫入房表明唔滿意我啲VO，之後我就日日大聲讀報紙，練咬字、抑揚頓挫、分句，跟住再聽晒每一集東張西望啲同事錄成點樣，學習佢哋嘅語氣，VO完又會問dubbing 同事錄得好唔好，因為佢哋始終成日聽，可以比專業意見我，而家啲幕後都覺得我有進步。」

會唔會成為下一位《東張》女神呢?。(IG圖片）

出外景3個多月，對Maggie來說暫時最有印象係訪問一位失明嘅婆婆，由於佢所住嘅公屋有天花石屎剝落，但又未獲調遷，眼見婆婆講述慘況時落淚，Maggie又忍唔住喊埋一份，事後她亦有檢討，並謂「做前線嘢自己嘅情緒管理同心態都好重要。」努力實有人留意到嘅!

梁敏巧嘅YT頻道雖然片量唔多，但都有值得留意嘅地方