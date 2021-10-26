愛·回家│三大線索証明阿丸係龔水個仔 網民讚穿越劇情有心思

TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》播出以來一直深受觀眾喜愛，劇中的劇情也緊貼潮流，甚至極為破格。最近播出新的一集主要講到熊若水（呂慧儀飾）和龔燁（張景淳飾）為了生小孩而吵架。

劇中二人為生小朋友吵架。（IG：tvbcomhk）

在劇中二人吵架後熊若水遇上了阿丸（黃俊豪飾），熊若水對阿丸有好感，熊尚善（滕麗名飾）則對阿丸起了疑心，懷疑是來拆散二人。這一集最後熊尚善和阿丸在一個陰森的場合交談，表示一直以為阿丸是來拆散熊若水和龔燁，但想不明白阿丸為何要幫二人和好，阿丸並沒有解釋他的身份，但憑最後一句叫熊尚善做「大姨媽」，然後一聲不發便走進洗手間，熊尚善跟隨走進洗手間，但發覺已經不見了阿丸，只發現一個可以推開的暗格。

原來阿丸是由未來穿越回來，他是熊若水和龔燁的兒子，回來的目的只是想二人和好，不希望將來二人為了一件小事在將來的日子常常吵架。這集完結後，結局令觀眾完全猜測不了，這題材真的非常破格，同時不少觀眾大讚《愛·回家之開心速遞》已經有一段時間沒有這麼高質的一集出現，更表示「真係估你唔到」。

《愛·回家之開心速遞》監製林建祥接受《香港01》訪問，回應這一集的事情，他說找黃俊豪飾演阿丸是有原因：「黃俊豪特質觀感上有少少似景淳，造形上都刻意模仿龔燁，留意個頭髮都係刻意梳返一樣個方向，頭髮有個尖都係到。琴日個集留咗一個懸念，係穿越時空呀定係點呀，有好多因素。究竟廁所格個隻門有咩關係呢，等大家有啲懸念，試下聯想，隻門出現過幾次。」

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