陳凱琳爆鄭嘉穎係慈父　自認似阿四：當正囝囝係皇上

藝人陳敏之有經營自己的YouTube頻道，她不時邀請藝人們上節目聊天，最新一集《Chi Chat》請到港姐冠軍級人馬陳凱琳（Grace）做嘉賓，她自爆當年對老公鄭嘉穎的第一印象和相識的趣事。



Grace和嘉穎一家四口好幸福！（IG@ghlchan）

敏之跟網民分享與Grace認識的經過，事關二人合作不多，卻非常熟稔，原來她們早在Grace於2013年選港姐時已結緣，Grace說︰「我喺加拿大長大，我覺得TVB所有人……嘩！終於見到黎耀祥，嘩！陳敏之，我見到敏之嘅時候係超級興奮，佢化緊妝嘅。」敏之再爆Grace當時跟同屆佳麗在一起，突然「一支箭」跑到她面前，再蹲在她身旁，想跟她的視線一樣，敏之大讚Grace超級有禮貌，Grace之後像個小粉絲一樣地說︰「Hello！你好靚啊，好鍾意你啊，你好瘦好高好靚。」當時她更說得出敏之拍過的《公主嫁到》，連劇集細節也說得出。敏之更跟她說︰「我知道你係大熱門，你放心，我會投你一票，你一定贏。」敏之表示當時心想︰「好叻！呢個女仔又靚又有學歷，講真佢主動啊，aggressive（進取的），呢個係做呢行冇得輸嘅。」

不過，Grace就表示當時問了化妝師意見，才敢過去跟敏之打招呼。（YouTube影片截圖@陳敏之 Sharon Chan）

敏之不斷向Grace「笠高帽」，讚她「叻、甜、靚、正」。敏之直問Grace有沒有幻想過她的老公是鄭嘉穎，Grace表示︰「我都覺得我老公係靚仔嚟，但我細個係覺得絕對絕對係唔可以同一個靚仔結婚，我會覺得好冇安全感，我覺得佢靚仔，其他人都會覺得佢靚仔啦，你點知啊？競爭咁大，咁我又唔係覺得我自己係什麼。鄭嘉穎呢個人，我又會覺得個距離好遠，即係好似我睇你，睇電視唔會諗呢啲。（敏之︰我以為你話年齡距離遠。）都有啲距離嘅，不過呢個就唔緊要啦。」

Grace笑言老公當囝囝皇上一樣，照顧有加。（YouTube影片截圖@陳敏之 Sharon Chan）

+ 6

Grace提起老公就好冧，不過她就覺得對方是一個好cool的人，當年她還在拍《名門暗戰》時，鄭嘉穎就在拍《天眼》，但對方經常在她的廠外面行來行去，或者入廠看他們，有一次鄭嘉穎好冷酷的說︰「你要多謝我，你知唔知啊？」當時Grace一頭霧水，到後來才知道，原來鄭嘉穎跟監製阿Joe（陳維冠）很熟，他跟阿Joe說︰「我入廠嘅時候見到呢個女仔拍劇，我覺得佢有heart，你畀啲角色佢做啦，佢OK嘅。」所以Grace第二部劇就已經拍《四個女仔三個BAR》做女主角，極速上位，原來當日鄭嘉穎的一句「多謝我」就是這個意思。

而Grace又講到大家都說鄭嘉穎自從有了小朋友後，轉變了很多，Grace表示老公超級錫兩個囝囝，她說︰「我諗我個仔兩個月大嘅時候，佢已經係同其他人講，『呢個咪皇上囉，我哋個個都係服侍緊佢』。」即刻變慈父！

點擊下圖看Grace一家人的靚相︰