星空下的仁醫｜姜麗文演技爆發　被網民力讚：果然係秦沛個女

《星空下的仁醫》昨晚（26日）劇情被網民譽為開播後最感人一集，並指睿睿個案寫得很吸引！其實前晚一集睿睿媽（姜麗文飾）已不斷強調B女有事但無人理會，及後在風雨中跌倒的她獲況叢昕（馬國明飾）伸出援手，並獲見心胸肺外科醫生章以芯（鍾嘉欣飾），以芯證實睿睿患有先天性心臟病。睿睿之後進行緊急手術，可惜一度命危，只是倔強的以芯不願放棄，之後更衝出手術室平復幾近崩潰情緒。甘楓（鄭嘉穎）追出手術室試著安撫，反而令以芯更激動，以芯邊摸著肚子、邊強忍淚水謂：「可能因為我就嚟做媽咪，所以我感覺到原來面對死亡係幾咁難受。」

睿睿媽抱著B女在風雨中跌倒，幸獲況叢昕伸出援手。（劇集截圖）

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嘉欣該場由心而發、偏向壓抑式的喊戲，獲網民大讚脫胎換骨：「演得比佢以前爆喊嘅戲好咗好多。三年冇拍戲演技仲好咗，證明佢好努力研究角色」、「內心戲好咗好多，尤其眼神帶到觀眾入戲」、「演技實淨咗，明顯進步」、「喊戲好有感染力」、「演技由內到外」、「進步咗好多」、「今年嘉欣冇獎冇天理」。同樣獲網民盛讚的，是飾演睿睿媽的姜麗文，她與嘉欣在手術室外的對手戲被譽為「演技大鬥法」，另她道出多年委屈的一段話：「終於有人肯信我，你知唔知我哋睇咗幾多次醫生？佢哋次次都話佢冇事…」雖然該段對白偏長，還要一邊哭一邊說，但姜麗文卻處理得相當自然、恰到好處，網民大讚她演技與嘉欣一樣大躍進：「BB媽咪做得勁感動」、「掂喎，好自然唔過火」、「佔戲雖少，但做得好好」、「果然係秦沛個女」。

因手術陷入困局，嘉欣流露出茫然若失的眼神。（劇集截圖）

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