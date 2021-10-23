專訪｜無懼網絡欺凌強硬反擊　曾志偉：競爭係一定有但要公平

曾志偉年頭回歸無綫擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），上月尾更再跳一級做總經理（節目內容營運），已成為無綫高高層的他也進駐無綫電視城的高層辦公室，衣著依然親民，但變得日理萬機，見他一個訪問接一個訪問，不停在辦公室走出走入，馬不停蹄。記者當然也知道曾生很忙，客套說話也不多講，第一條問題便單刀直入：「你入嚟TVB點樣定義自己成功？」



問題一出口，曾生也不需要太多思考時間，自己理念嘛，他說：「當然第一件事係年輕化，第二亦都需要一樣嘢，而家外面做緊咁多嘢，TVB優勝嘅地方喺邊度呢？TVB以前咁受歡迎嘅嘢係咩嘢呢？第三就係我哋喺香港咁多觀眾去睇我哋，有一個乜嘢使命社會責任係我哋要去履行呢？呢啲都係我地未來行緊嘅嘢，亦都代表咗我哋每個崗位嘅人要理解，所以我今次返嚟除咗要搵呢啲人之外，亦都要同大家分享我喺呢個圈幾廿年嘅經驗同睇法，或者一啲未來TVB應該要走嘅方向，我未必係全啱，我想同大家一齊去商討，用佢哋新思維，年輕人嘅感覺加我嘅經驗。」

曾志偉認為年輕化是必然的事。（葉志明攝）

年輕市場，一直是曾生回巢後放在口邊的項目，也是一系列節目想打入的目標群眾，當然成功與否，不是一個短時間可以看到的事，但也是一樣要堅持的事，曾生也認同：「呢個一定，未來係年輕人嘛，社會都係一樣，一定要年輕化，都係管理層畀我哋嘅任命。只不過係我哋畀一個咩方向佢哋，令佢哋思維同行嘅步伐正確，我就係同佢講三個宗旨，一做節目不離娛樂性，第二正確資訊，第三正能量，呢三個不能缺少。」

曾志偉堅持三個宗旨做好自己。（葉志明攝）

你想打入年輕市場，但TVB近年與香港年青人的矛盾愈來愈深，這種情況又該如何化解呢？曾生說：「當你做嘅嘢關心社會，正確嘅資訊、正能量，我覺得所有嘢係冇偏向任何一樣嘢，我剩係做好自己。當你做好自己，觀眾接收到，佢覺得係啱，咁你自然受歡迎，啲觀眾就會返嚟，所以冇需要去特登please任何一樣嘢，變為左搖右擺，最緊要宗旨係啱 ，決定係冇錯。其實做節目都係不離依啲嘢，所以初心係好重要，點解你要做個節目，你要帶啲咩訊息。」

換言之，不需要刻意討好任何一群觀眾，包括年青人或老年人等等？曾生表示：「我覺得係，你討好一個群眾就會得失另一個群眾，咁不如就做返自己，最緊要你行嘅嘢係啱就得架喇， 所以我話我返嚟就係同工作人員分享就係咁解，你只要唔好偏差咗，節目就會成功 ，觀眾就會返嚟。」

曾志偉認為討好一邊就會得失另一邊。（葉志明攝）

講到年青人，網民也是其中一群，早前胡鴻鈞演唱會被網民發起杯葛，無綫報警指無差別欺凌，毋疑又是一場戰爭，不過曾生有著堅定的信念，更想以此舉為香港社會帶來改變，他說：「其實俾人喺網絡欺凌呢，唔淨止TVB。但點解TVB今次做咁大嘅動作呢？我哋TVB唔做邊個做呢？俾人欺凌嘅人好多，點解會發生呢？因為你唔發聲！TVB就係你做會大家都知，咁咪做囉。如果你都好似普通人咁算喇，算吓算吓就係一直俾人欺凌，所以必須要做，俾人注意社會有呢啲咁嘅事發生至得。我希望社會會正視，其實呢件事係唔健康架嘛，社會應該係公平，競爭係一定有，但要公平競爭，唔需要一啲其他人用一啲欺凌手段去插手做呢件事。」

今次曾志偉決定用強硬手段對付網絡欺凌。（葉志明攝）

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