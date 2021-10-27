晚吹｜31歲193自爆想女友細過自己10年︰起勢食海狗丸

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由郭嘉駿（193）@ERROR、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）、郭奕芯（Ashina）主持。最新一集以「情迷小鮮肉」為主題，有口罩小姐的溫穎琦（Ollie）做嘉賓，193講到對於年齡上的要求，竟有一套「十年計劃」？



193在節目上大談自己的戀愛觀。（電視截圖）

現年31歲的193講到自己不喜歡年齡比他大很多的女生，反而會選擇比他小很多的。193指希望找一個比自己小十歲的人，「因為男人嚟講，可能我啦，未定性，未玩夠啊嘛，可能我要到38、9歲先定性，而一個女仔到某個年齡就有諗過去結婚或者生仔，佢可能去到廿尾，甚至30歲就會開始催婚，如果我同佢一樣年齡嘅話，我咪30歲俾佢催婚，但如果佢細我10年嘅話，我玩定咗性啦，我40歲，佢30歲催我婚，咪差唔多囉！」，Ollie就表示認同，193即說︰「十年計劃，各位男士，知我咩料啦？！」

193被一班女主持「challenge」。（電視截圖）

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Helen即刻挑戰193表示怕他再大十年會滿足不到女友，193笑言︰「我起勢食啲海狗丸嗰啲啊到時，『九龍灣金剛棒』當我流㗎？」之後眾女主持又搞笑說︰「你幾多歲話？（193︰31歲，精力旺盛）都開始跌啦。」193反駁︰「唔係，而家人生高峰。」對答令網民爆笑。

同場加映，郭奕芯靚相：

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