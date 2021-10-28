Tyson Yoshi深灣4000萬豪宅曝光　唔認富二代：我……唔係

本土R&B歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近期人氣急升，不禁令人好奇他的背景。而有關「Tyson Yoshi有錢」最近亦成為Google 搜尋引擎的關鍵字，有留意Tyson Yoshi IG的粉絲不難發現他經常Post出自己位於深灣千呎豪宅的照片，客廳外連露台的設計，鳥瞰深灣及遊艇會海景，單位叫價至少4000多萬。

Tyson Yoshi經常在豪宅的Lobby影OOTD。（IG/@tysonyoshi）

Tyson Yoshi曬得低調，但仍難逃網民法眼！（IG/@tysonyoshi）

點撃下圖睇更多豪宅照片：

+ 7

現年27歲的Tyson Yoshi 在英國留學多年，他先後就讀英國西北部其中一所歷史最悠久的寄宿學校Sedbergh School和University of Brighton修讀室內建築設計（Interior Architecture）。2018年出道的他與獨立唱片廠牌 Greytone 完約後，就自組公司成為獨立歌手至今。Tyson Yoshi昨日（27日）出席口罩活動，被問到是否「富二代」時，他就直言：「我嘅回應係冇錢，就係冇錢先要係咁出event，因為拍MV好燒錢，所以冇錢。」

Tyson Yoshi 唔認是富二代。（陳順禎攝）

現場有數十名粉絲到場支持。（陳順禎攝）

至於問到成立公司會否需要很多資金，Tyson Yoshi指：「又唔會喎，我記得銀行話要最低擺幾多錢係入面，唔好細個嗰個銀碼，如果唔係每個月就要扣一啲charge咁樣咋嘛，其實成立公司冇我想像中咁難。（洗唔洗過百萬？）唔洗唔洗，我嗰間就一定冇，因為成間公司得我自己一個同埋經理人，就係咁，所以公司scale（規模）都幾細。（係咪富二代？）我……唔係。」至於問到是否與女友同居，他稱：「冇喎，佢會嚟我屋企，我會去佢屋企咁樣囉。（有冇諗過進入呢個階段？）隨緣啦，咁樣大家有啲空間都唔錯呀，同埋又唔係好遠！」Tyson Yoshi又透露將於明年初舉行個人演唱會：「下年年頭，3、4月左右。（咩場搞？）未知住。」

Tyson Yoshi 成立品牌寵兒。（IG/@tysonyoshi）

完美！（IG/@tysonyoshi）

點撃下圖睇二人恩愛照片：