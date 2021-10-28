宇宙少女成員孟美岐再被爆做小三　20日內開16次房

內地23歲女藝人孟美岐本周一（25日）被爆插足音樂人陳令韜感情，隨即另一位女藝人李楊璐也指控其曾介入自己與說唱歌手陳澤希的感情，昨晚（27日），她曝光前男友與孟美岐的聊天記錄，事件愈演愈烈。



被爆的另一出軌男主角陳澤希。（微博@陳澤希EmnChen_）

李楊璐曬出的這個對話內容是孟美岐發給男方的一段長文，當中寫道：「認識你，到喜歡你，到愛上你，一個多月的時間……記得我跟你說過，兩者之間不存在兼顧，我也知道這個決定，從一開始就不是我，但是我還是選擇勇敢的（地）愛下去……第三者這個詞從不適合我孟美岐，離開我也會瀟灑的離開，我只是暫時的出現在了你的世界裡。」如果李楊璐所講屬實，由這些字眼中不難看出，孟美岐是知道男方女友的存在。

除此之外，有孟美岐的私生飯脫粉回踩，大爆孟美岐10月1日至7日都同陳令韜在一起，10月8日給男方過生日；10月10日至10月17日西藏七日遊；10月18、19日在上海同陳令韜開放，並在19日晚發布單身聲明，更鬧爆孟美岐：「對事業不負責任、對粉絲不負責任、對團隊不負責任、沒有任何敬畏之心，這種人趕緊退圈當素人去。」

私生飯大爆孟美岐行程及酒店房間號碼。（微博圖片）

目前孟美岐對此並沒有任何回應。在與陳令韜的事件曝光後，微博熱搜基本沒有孟美岐做小三的相關話題，疑似公司花錢降熱度。而在品牌廣告及代言方面，孟美岐共14個商務在身，L'Oréal Paris、青島啤酒、Dior已刪除孟美岐所有內容。