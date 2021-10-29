魷魚遊戲｜納豆神還原123木頭人嚇窒安心亞　網民一睇拳頭硬了

韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，片中「123木頭人」的女機械人也引起許多人cosplay，台灣健身教練潘若迪日前就穿上打扮成女娃模樣和旗下教練以「木頭人遊戲」橋段拍攝了健身操影片，而男星納豆28號也曝光他穿著機器女娃造型的模樣，讓一旁的安心亞都看不下去。



納豆28號公開一段11秒的短片，他打扮成「123木頭人」機器女娃模樣，嘟嘴賣萌喊「麻麻」，讓一旁的安心亞笑到看不下去，直喊：「走開！」

【圖輯】納豆神還原123木頭人！網民一睇拳頭硬了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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納豆還對安心亞說：「我是你跟納豆生的小孩！」讓安心亞笑鬧著做出感到噁心的模樣，讓網友笑翻。網友看到則笑說「完全沒有殺傷力的木頭人」、「讓人拳頭硬起來」、「好搞笑」。

【同場加映】外國劇迷親選2021最佳韓劇 《魷魚遊戲》《文森佐》竟都不是冠軍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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