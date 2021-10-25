魷魚遊戲劇評｜揭現實超殘酷真相　血腥遊戲背後暗示一個無限輪迴

本文有劇透慎入！！最近的每條大街小巷...每個人的嘴裡，見面第一句話就是：「你看《魷魚遊戲》了沒？」不論是劇中的場景美術、經典遊戲橋段、演員群的表演魅力等，都一再宣告，韓國文化徹底席捲全球啦！當我喊：「一二三木頭人！」，你還敢移動嗎？



整部劇以色彩鮮明的對比、簡單的幾何圖形將劇中的世界觀表達的很童趣，彷彿回到了童年。讓人想起小時候玩過的各種遊戲，只是這次參加者換成了大人，而在這裡所比的全部遊戲，賭上的是性命！

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在現實社會中欠債、生活一團亂、生意失敗、急需醫療費等原因的人們，各自因為不同的原因而加入了這個玩命遊戲，為的就是成為最終贏家帶走超大筆金額的獎金。（相信大家看到韓元456億，應該都馬上google搜尋是多少港幣吧！）

遊戲縱然血腥、毫無人性，但更令人難過的是，在現實生活中這些人其實過得和遊戲裡差不多痛苦，在哪都是地獄的情況下，只有奮力一搏加入遊戲求生存，至少還能擁有一絲反轉的機會。主角成奇勳（遊戲編號456號）在窮困潦倒的情況下加入了遊戲，雖然一事無成，卻有一顆善良幫助人的心，在遊戲過程中也不乏協助其他參賽者脫困、言語支持。

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但我覺得很值得探討的是，什麼是真正的善良？選擇善或惡只有一種表現的可能嗎？因為在其中一個遊戲裡，成奇勳利用了隊友的善，欺騙隱瞞對方，進而贏得了遊戲，代價是換來隊友的死亡。

在死亡面前，大家都求自保的情況之下，有絕對的善或惡嗎？在這時選擇相信人是聰明還是愚蠢？而參加遊戲是否也等於同意了這個遊戲接下來的一切發生？自私的人就一定是壞人嗎？資源有限，人們慾望無窮的情況下，人性的本質顯露的很赤裸，卻也很真實。

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而在劇末，原先鏡頭都是以參加者的視角在詮釋，但因為有警方潛入臥底當工作人員，鏡位逐漸轉換為遊戲主辦方視角，開始一一揭露殘忍的真相。原來主辦方就是一群有錢人，為了取悅他們平凡無奇的生活，竟然讓這些參賽者像是賽馬比賽中的馬一樣，在遊戲場上相互廝殺。而他們，則是坐在視野最佳的位置，吃著高級料理，享受這場血腥實境真人騷表演...。人命就值這些錢嗎？雖然參加者和主辦方一個願打一個願挨，但這還算是人性的交易嗎？

讓人心頭一震的驚悚莫過於其中一個參賽者竟然是主辦方之一（大魔王…最大操控手），為了親身體驗遊戲而臥底其中，因為他堅信實際參與比旁觀者來的更「有趣」。對他來說的遊戲消遣，卻是多少人用性命換來的體驗。諷刺的是，社會最高端和最低端的人口，他們的卻有一個相同的共通點：生活是一成不變的乏味。創造出遊戲的人，和這些所有的參與者，就像是一個輪迴般無止盡，供需就這麼一直存在著，魷魚遊戲有數不盡的好幾屆。

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你能逃離這個遊戲嗎？抑或是，這是韓國社會正面臨的問題，只是用另一種比喻手法告訴大家。《上流寄生族》、《魷魚遊戲》這類型影劇某部分也許正反映著社會所遇到的問題，把遊戲換成是職場的競爭、生存的必然，力爭上游的過程中有些人迷失了自己、有些人因為環境和機運而被淘汰。太多沈重的議題包裝在這個劇情中，大量的血漿就像是告誡人們發生的這一切是多麽真實，讓你不得不去面對這個社會的黑暗面。

會讓人思考的劇就是好劇，而這也是認識一個文化最直接的方式。韓流襲捲全球或許已經不是新聞，但一而再再而三地讓人們沈溺其中，就真的是很了不起的成就！影響力無遠弗屆，甚至超脫語言，一個場景、一個旋律就能牽動你的情緒。《魷魚遊戲》是一場精彩絕倫的生存殊死戰，它帶出了人性深層的一面，因為真實所以震撼人心。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：桑的記事本，原文：劇評┃《魷魚遊戲》：你是被遊戲玩，還是來玩遊戲？】